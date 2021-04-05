Vụ 'bay lắc' tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: ‘Con voi lọt lỗ kim’ khi phòng bệnh biến thành phòng ‘bay lắc’ chuẩn VIP không thiếu món gì nhưng không ai phát hiện

Xã hội 05/04/2021 14:09

Liên quan vụ triệt phá ổ nhóm ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội), hiện đã có 6 đối tượng bị khởi tố.

Theo ghi nhận của báo Công an nhân dân, đối tượng Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại Thanh Trì) - kẻ cầm đầu ổ nhóm ma túy này, dù phải điều trị bắt buộc ở bệnh viện, nhưng lại được đối xử khác biệt. 

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Các đối tượng trong vụ án - Ảnh: Công an nhân dân

Được biết căn phòng dành riêng chữa bệnh cho đối tượng Quý rộng khoảng 60m2, nằm ở tầng 2 của dãy nhà 2 tầng vừa được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2020. Đây là nơi thường được dành cho những trường hợp "VIP". Theo quy định thì để lên đến được phòng điều trị của Quý không hề dễ. Phòng có 3 lớp khóa cửa mà theo quy định chỉ có các y, bác sỹ mới được quản lý chìa khoá, thế nhưng Quý lại có bộ chìa khoá để tùy tiện ra, vào.

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Phòng bệnh của Quý có giường bệnh nhưng được ngăn ra làm phòng 'bay lắc' - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Ngoài ra, hàng loạt vật dụng phục vụ cho việc "bay lắc" như lớp cách âm, lắp dàn loa công suất lớn, đèn nháy, đèn chớp, tranh, tượng trang trí, đồng hồ cổ treo tường... được chuyển tới phòng bệnh của đối tượng Quý thì không thể không bị phát hiện.

Nguồn trên thuật lại, từ 21h đến 4-5h sáng hàng ngày, có từ 5-7 đối tượng đến phòng của Quý để sử dụng ma túy. Quý đưa "gái dịch vụ" vào đây để "bay lắc". Ngoài thời gian "bay lắc" trong phòng bệnh, Quý còn ra ngoài thuê phòng khách sạn, dù hắn đang trong diện điều trị bắt buộc.

Theo đó, mỗi ngày, Quý có từ 4-5 lượt khách trực tiếp tới bệnh viện mua bán ma tuý.

Trả lời trên Thanh niên online, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) đã phải thốt lên "quá khủng khiếp" trước sự việc.

"Đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Việc xảy ra điểm buôn bán ma túy trong bệnh viện công là lần đầu tiên và cũng là trường hợp độc nhất vô nhị của Việt Nam từ trước đến nay.

Bệnh nhân được cải tạo phòng bệnh như chỗ không người, tạo ra một địa điểm riêng, phòng riêng với đủ các thứ âm thanh, ánh sáng, ngà voi trang trí… là quá khủng khiếp. Đặc biệt, tại đây tàng trữ hơn 6 kg ma tuý tổng hợp cộng với các dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng, mua bán ma tuý.

Nghiêm trọng hơn, phòng bệnh là động bay lắc còn có hoạt động mại dâm. Sự việc xảy ra còn có sự tham gia của nhân viên bệnh viện (trực tiếp bay lắc), vì sao có thể tồn tại như vậy?", dẫn lời ông Quang.

Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, Phó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Nội) khi trả lời báo giới cũng đặt câu hỏi, tại sao bệnh viện lại cho bệnh nhân được tự cải tạo buồng bệnh thành nơi "bay lắc"?.

Trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, trú tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội)- kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm. Vũ dương tính với ma túy ở thời điểm công an kiểm tra.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng Vũ là nhân viên kỹ thuật viên âm nhạc của bệnh viện, nhưng đã cùng với Quý nhiều lần sử dụng phòng âm thanh chữa bệnh để "bay lắc". Thậm chí, có khi bọn chúng "bay bắc" tại phòng âm thanh xong thì tiếp tục vào phòng bệnh riêng của Quý để sử dụng trái phép chất ma tuý.

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