Ông Dũng 'lò vôi' gửi tâm thư bảo vệ vợ trước 'tâm bão lụy tình': 'Vợ tôi dám sống cho chính nghĩa, đó là điều tôi thương và trân trọng'

Cuối thư, ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã tạo ra những sức mạnh, những đòn bẩy phi thường để vợ chồng ông hoàn thiện một SỨ MẠNG, để một lần nữa được chiến cho cái thiện và cái ác.

Liên quan tới vụ việc gây ồn ào dư luận mấy ngày gần đây, ông Dũng đã đăng tải dòng trạng thái với nội dung sẽ treo thưởng 20 tỷ cho ai đưa được các “clip bằng chứng” chứng minh mối quan hệ giữa ông Yên và bà Hằng như đoạn ghi âm lộ ra ngày 1/4 vừa qua.

Tâm thư của tôi gửi quý vị trong và ngoài nước.

Lời đầu tiên, Uy Dũng tôi gửi lời chúc sức khoẻ đến cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Tôi xin chia sẻ và khẳng định một vài ý kiến sau đây gửi đến tất cả quý vị về câu chuyện những ngày vừa qua.

Tôi là một người bận rộn nên không có thời gian để theo dõi mọi diễn biến xảy ra trên cộng đồng mạng. Tất cả những gì chúng tôi làm trước nhất là trách nhiệm với cộng đồng xã hội, sau nữa là tôi tin vào luật pháp của Việt Nam, tin vào cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, và tin sâu vào nhân quả. Vì đây là một sự việc rất lớn, nếu không nói là chấn động đến cộng đồng, tôi xin có vài lời như sau:

Mọi việc hãy để cơ quan pháp luật chứng minh giữa cái đúng và cái sai. Nhưng theo tôi, đây là một cuộc chiến giữa cái THIỆN và cái ÁC! Nên tôi chỉ muốn nói và muốn khẳng định rằng mọi bình luận ý kiến chỉ mang TÍNH CHẤT THAM KHẢO, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ. Mọi điều tôi làm, TÔI PHẢI LÀM, đó là danh dự mà vợ chồng tôi đã dành thời gian để đấu tranh cho cộng đồng xã hội. Nên hiện nay, KHÔNG AI có thể làm cho vợ chồng tôi chia rẽ được. Nếu phải cưới vợ tôi thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ cưới, đó là lời của người quân tử, người dám sống cho cộng đồng. Tôi tin sâu vào nhân quả và làm theo lời Phật dạy. Có lẽ kỷ niệm 15 năm ngày cưới sắp đến, tôi phải làm một buổi tiệc thật lớn để CẢM ƠN VỢ TÔI, đã vì mọi người mà quên đi chính mình, dám sống cho chân lý. Tại sao tôi phải không tin tưởng vợ tôi? Tôi không chỉ tin tưởng, thậm chí tôi còn thương vợ tôi HƠN GẤP NHIỀU LẦN. Vì ai đã dám sống cho tôi? Nên bản thân tôi hiểu và biết phải làm gì để bảo vệ vợ mình là điều tất nhiên. Tình người, tình nghĩa, tình thương yêu của tôi dành cho vợ tôi chưa bao giờ phai nhạt. Và vợ tôi sẽ mãi mãi KHÔNG BAO GIỜ LẺ LOI. Vì vợ tôi đã dám sống cho chính nghĩa. Tôi đây cổ vũ vợ hết mình, và tôi rất tự hào. Cho nên tôi cảm ơn những sự thật, để tôi biết và đối đãi với vợ mình. Dù ai thương ai ghét, ai có nói gì, nhưng với tôi, vợ tôi dám sống cho chính nghĩa, cho cộng đồng, đó là điều tôi thương và trân trọng vợ tôi.

Đây là vài lời gửi đến cho tất cả quý vị cộng đồng trong và ngoài nước. Lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất của vợ chồng tôi và cảm ơn tất cả những người đã tạo ra những sức mạnh, những đòn bẩy phi thường để chúng tôi hoàn thiện một SỨ MẠNG, để một lần nữa được chiến cho cái thiện và cái ác. Chúc cho quý vị luôn bình an, hạnh phúc và an vui trong cuộc sống.

Cẩn bút

Huỳnh Uy Dũng