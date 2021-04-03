Trước nghi vấn vợ gạ tình, đại gia Dũng 'lò vôi' cho hay: 'Không có địa ngục nào chứa nổi hết'

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn ghi âm cho là bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng “lò vôi” đã gạ tình ông Võ Hoàng Yên - vị lương y mà vợ chồng bà đâm đơn tố cáo thời gian qua vì chiếm đoạt tài sản hơn 200 tỷ.

Đúng, em thề... một trăm ngàn lần cái nghiệp nó dẫn em đi... Mỗi lần em nghĩ tới anh, anh tin không, người em cuồn cuộn cuồn cuộn như là ai xúi giục em, ai làm một cái điều gì mà em phải điên loạn lên vì anh. Trời ơi nó kinh khủng lắm. Bây giờ em biết, những lúc như vậy em chỉ có đi đốt nhang là em nhẹ xuống thôi.

"Ai nhiều tiền hơn em, ai có hơn em, tại sao em phải khóc lóc mỗi ngày em khổ đây, tại em làm nát trái tim em, nát trái tim anh.

Trời ơi, đụng vô những con người như anh chỉ có sống với chết thôi, không có thể nào đâu!" - Trích những lời được cho là của bà Hằng “bày tỏ” với ông Yên trong đoạn clip.

Tuy nhiên, ngược với bà Hằng, ông Yên một mực từ chối vì cho rằng mình là người tu hành.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, tuy bà Hằng thừa nhận giọng nữ trong đoạn clip là của mình, nhưng lại vô cùng bức xúc và khẳng định: “Chị nói vào một hoàn cảnh khác nhưng cái ông Yên nói là ông ấy đặt vô”.

Thế nhưng, điều đáng chú ý nhất vẫn là thái độ của ông Huỳnh Uy Dũng - Dũng “lò vôi”, ông bình thản cho biết đã xem đoạn ghi âm và thẳng thắn nhắn gửi ông Yên còn gì thì “cứ đưa lên hết”, kể cả những clip tồi tệ nhất “để cho mọi người biết, một thần y, một thầy tu, hay giống như một người không có nghề nghiệp đàng hoàng, mà đi bám vào một phụ nữ để kiếm sống, mượn trên danh nghĩa "thần y", "thầy tu"... Tôi nói thật sự, không có cái địa ngục nào chứa nổi hết.”

Tuy nhiên, thái độ của ông Dũng mới là điều gây chú ý - Ảnh: Internet

Ông Dũng khẳng định không bảo vệ vợ mình hay gì nhưng trong cuộc chiến nào cũng sẽ có thương tích, thị phi. Nếu việc này là chuyện riêng của vợ chồng ông thì sẽ bỏ qua nhưng "vì cộng đồng, thôi mình đừng có xấu hổ, để hy sinh cho bá tánh".

Và như để “củng cố” thêm tính xác thực cho sự việc, ngày 1/4, vừa qua, trên trang cá nhân của bà Hằng có chia sẻ dòng trạng thái bài tỏ lời cảm ơn sâu sắc của mình với chồng là ông Dũng, đồng thời quyết tâm “chơi tới cùng” để mang sự thật ra ánh sáng.

Nữ doanh nhân cũng khẳng định sẽ nhờ lực lượng công an vào cuộc, làm rõ.