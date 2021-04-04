Vợ bị nghi lộ clip 'gạ tình', ông Dũng ‘lò vôi’ khẳng định: ‘Trước đây tôi thương vợ tôi một, nay có 2 clip thì thương hai, nếu có 3 clip thì thương ba’

Xã hội 04/04/2021 05:36

Liên quan đến vụ đấu tố giữa vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và "lương y" Võ Hoàng Yên, mới đây khi đoạn ghi âm được cho là bà Hằng "gạ tình" ông Yên lan truyền trên mạng xã hội, ông Dũng khẳng định càng thương vợ hơn nữa.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn ghi âm được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’ khóc lóc, bày tỏ tình cảm của mình danh cho “lương y” Võ Hoàng Yên.

"Ai nhiều tiền hơn em, tại sao em phải khóc lóc mỗi ngày em khổ đây, tại em làm nát trái tim em, nát trái tim anh, mỗi lần em làm nghĩ tới anh là người em cuồn cuộn cuồn cuộn như là ai xúi giục em, ai làm cái điều gì mà em phải điên loạn vì anh".

"... Trời ơi đụng vô những con người như anh chỉ có sống với chết thôi, không có thể nào đâu... Anh có tin không chưa bao giờ em như một con điên nhưng mà anh đâu có làm gì em đâu" - Người được cho là bà Hằng nói trong đoạn ghi âm.

dung lo voi 1
Một đoạn ghi âm được cho là bà Hằng khóc lóc, van xin tình cảm với ông Yên được tung ra - Ảnh: Internet 

Trái ngược với sự đau khổ của người phụ nữ, giọng đàn ông trong clip lại dứt khoát từ chối và khẳng định mình là người tu hành: “Tôi chỉ thích tu hành thôi, tôi đâu có làm gì chị hai đâu mà chị hai nói vậy tội cho tôi". 

Mới đây, vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” đã có 2 buổi livestream giải đáp về sự việc. Trong khi bà Hằng thừa nhận giọng nữ trong đoạn clip là của mình và cho biết, ông Yên đã cố tình cắt ghép, bày trò. Bà bảy tỏ cảm xúc thất vọng và bức xúc vì từng xem ông Yên là người nhà, chia sẻ, giúp đỡ ông Yên nhiều thứ nhưng ông ta lại cố tình ghi âm để giờ phút này giở trò phá hoại hạnh phúc gia đình bà.  

dung lo voi 2
Ông Dũng khẳng định thương vợ nhiều hơn nếu lộ thêm clip - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, thái độ của ông Dũng lại vô cùng thẳng thắn. Thậm chí, ông còn hy vọng “lộ thêm nữa” để nó bộc lộ hết cái bản chất bỉ ổi ông Yên.

“Kể cả đó là thật thì cũng không sao hết trơn. Câu chuyện của đoạn ghi âm đó là câu chuyện ví dụ tôi nói với bạn một tiếng đồng hồ, bạn ngắt ra một chút xíu, sao bạn không công bố hết ra? Để chi? Để trong cuộc sống ghi âm hay quay lén người khác là vi phạm pháp luật. Nên tôi trông cho lộ thêm nữa lên, để nó bộc lộ hết cái bản chất bỉ ổi của một người đàn ông" - ông Dũng nói trong livestream ngày 31/3.

Tiếp theo đó, trong buổi livestream ngày 2/4, ông Dũng một lần nữa thể hiện thái độ gay gắt với ông Yên khi ám chỉ “một người không có nghề nghiệp đàng hoàng, mà đi bám vào một phụ nữ để kiếm sống, mượn trên danh nghĩa "thần y", "thầy tu" thì sẽ không có cái địa ngục nào chứa nổi hết”.

Đặc biệt. ông Dũng cũng thể hiện rõ ràng thái độ thương yêu và tin tưởng vợ khi khẳng định: "Trước đây tôi thương vợ tôi một, nay có 2 clip thì thương hai, nếu có 3 clip thì thương ba".

Liên quan tới chuyện tình cảm của vợ chồng bà Hằng, bà cho biết, từng có thời gian vợ chồng bà mâu thuẫn, đồng thời bà còn 2 lần đề nghị ly hôn với ông Huỳnh Uy Dũng trước khi gặp ông Võ Hoàng Yên. Khi biết gia đình bà không được yên ấm, "thần y" khuyên bà không nên ly dị vì "anh Dũng tốt lắm, chị không nên ly dị". Cũng vì lý do đó, bà Hằng coi ông Yên là một người bạn rất chân thành. Tuy nhiên, sau đó, ông Yên lại chia sẻ với bà Hằng: "Ổng (ông Võ Hoàng Yên - PV) nói anh Dũng sẽ không bao giờ sống được lâu, ổng kết luôn ngày chết là ngày nào, năm nào. Ổng nói tôi đừng ngu dại mà ly hôn, đợi anh Dũng hai ba năm nữa chết thì hốt hết. Ổng nói với tôi rất là nhiều điều". 

Vợ đại gia Dũng "lò vôi" cho rằng, ông Yên đã "ủ mưu" để chen vào vào mối quan hệ vợ chồng bà. Bà tố ông Yên từng xúi bà: "Ổng nói với tôi 63 tuổi anh Dũng sẽ chết, tôi mới hỏi tại sao, ổng nói là ổng đã nhìn thấy tướng số anh Dũng 63 tuổi sẽ chết nên tôi đừng ly dị, khi anh Dũng chết rồi tài sản của Đại Nam sẽ thuộc về tôi, tôi ly dị là một điều sai lầm... Nhưng nếu anh Dũng chết rồi, tôi sẽ bị gia đình anh Dũng tấn công, con anh Dũng, vợ anh Dũng, các em của anh Dũng sẽ tấn công tôi, sẽ dùng tất cả mọi quyền lực, quan hệ để giết tôi cho nên tôi đưa hết tài sản của tôi cho ổng đi, ổng giữ đó lỡ khi tôi có chuyện gì ổng sẽ nuôi các con của tôi, ổng sẽ là bờ vai để tôi dựa vào".

Trước nghi vấn vợ gạ tình, đại gia Dũng 'lò vôi' cho hay: 'Không có địa ngục nào chứa nổi hết'

Trước nghi vấn vợ gạ tình, đại gia Dũng 'lò vôi' cho hay: 'Không có địa ngục nào chứa nổi hết'

Mới đây, sau khi đoạn ghi âm nghi là của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng "lò vôi" khóc lóc, bày tỏ tình cảm với "lương y" Võ Hoàng Yên đươc tung ra, ông Dũng cho biết hy vọng ông Yên có thể tung hết tất cả, kể cả nhưng clip tồi tệ nhất để người ta biết "bộ mặt" thật của người đàn ông này.

Xem thêm
Từ khóa:   Võ Hoàng Yên đoạn ghi âm Nguyễn Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 35 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 51 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1