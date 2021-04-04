Vợ bị nghi lộ clip 'gạ tình', ông Dũng ‘lò vôi’ khẳng định: ‘Trước đây tôi thương vợ tôi một, nay có 2 clip thì thương hai, nếu có 3 clip thì thương ba’

"Ai nhiều tiền hơn em, tại sao em phải khóc lóc mỗi ngày em khổ đây, tại em làm nát trái tim em, nát trái tim anh, mỗi lần em làm nghĩ tới anh là người em cuồn cuộn cuồn cuộn như là ai xúi giục em, ai làm cái điều gì mà em phải điên loạn vì anh".

Trái ngược với sự đau khổ của người phụ nữ, giọng đàn ông trong clip lại dứt khoát từ chối và khẳng định mình là người tu hành: “Tôi chỉ thích tu hành thôi, tôi đâu có làm gì chị hai đâu mà chị hai nói vậy tội cho tôi".

"... Trời ơi đụng vô những con người như anh chỉ có sống với chết thôi, không có thể nào đâu... Anh có tin không chưa bao giờ em như một con điên nhưng mà anh đâu có làm gì em đâu" - Người được cho là bà Hằng nói trong đoạn ghi âm.

Mới đây, vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” đã có 2 buổi livestream giải đáp về sự việc. Trong khi bà Hằng thừa nhận giọng nữ trong đoạn clip là của mình và cho biết, ông Yên đã cố tình cắt ghép, bày trò. Bà bảy tỏ cảm xúc thất vọng và bức xúc vì từng xem ông Yên là người nhà, chia sẻ, giúp đỡ ông Yên nhiều thứ nhưng ông ta lại cố tình ghi âm để giờ phút này giở trò phá hoại hạnh phúc gia đình bà.

Ông Dũng khẳng định thương vợ nhiều hơn nếu lộ thêm clip - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thái độ của ông Dũng lại vô cùng thẳng thắn. Thậm chí, ông còn hy vọng “lộ thêm nữa” để nó bộc lộ hết cái bản chất bỉ ổi ông Yên.

“Kể cả đó là thật thì cũng không sao hết trơn. Câu chuyện của đoạn ghi âm đó là câu chuyện ví dụ tôi nói với bạn một tiếng đồng hồ, bạn ngắt ra một chút xíu, sao bạn không công bố hết ra? Để chi? Để trong cuộc sống ghi âm hay quay lén người khác là vi phạm pháp luật. Nên tôi trông cho lộ thêm nữa lên, để nó bộc lộ hết cái bản chất bỉ ổi của một người đàn ông" - ông Dũng nói trong livestream ngày 31/3.

Tiếp theo đó, trong buổi livestream ngày 2/4, ông Dũng một lần nữa thể hiện thái độ gay gắt với ông Yên khi ám chỉ “một người không có nghề nghiệp đàng hoàng, mà đi bám vào một phụ nữ để kiếm sống, mượn trên danh nghĩa "thần y", "thầy tu" thì sẽ không có cái địa ngục nào chứa nổi hết”.

Đặc biệt. ông Dũng cũng thể hiện rõ ràng thái độ thương yêu và tin tưởng vợ khi khẳng định: "Trước đây tôi thương vợ tôi một, nay có 2 clip thì thương hai, nếu có 3 clip thì thương ba".

Liên quan tới chuyện tình cảm của vợ chồng bà Hằng, bà cho biết, từng có thời gian vợ chồng bà mâu thuẫn, đồng thời bà còn 2 lần đề nghị ly hôn với ông Huỳnh Uy Dũng trước khi gặp ông Võ Hoàng Yên. Khi biết gia đình bà không được yên ấm, "thần y" khuyên bà không nên ly dị vì "anh Dũng tốt lắm, chị không nên ly dị". Cũng vì lý do đó, bà Hằng coi ông Yên là một người bạn rất chân thành. Tuy nhiên, sau đó, ông Yên lại chia sẻ với bà Hằng: "Ổng (ông Võ Hoàng Yên - PV) nói anh Dũng sẽ không bao giờ sống được lâu, ổng kết luôn ngày chết là ngày nào, năm nào. Ổng nói tôi đừng ngu dại mà ly hôn, đợi anh Dũng hai ba năm nữa chết thì hốt hết. Ổng nói với tôi rất là nhiều điều".

Vợ đại gia Dũng "lò vôi" cho rằng, ông Yên đã "ủ mưu" để chen vào vào mối quan hệ vợ chồng bà. Bà tố ông Yên từng xúi bà: "Ổng nói với tôi 63 tuổi anh Dũng sẽ chết, tôi mới hỏi tại sao, ổng nói là ổng đã nhìn thấy tướng số anh Dũng 63 tuổi sẽ chết nên tôi đừng ly dị, khi anh Dũng chết rồi tài sản của Đại Nam sẽ thuộc về tôi, tôi ly dị là một điều sai lầm... Nhưng nếu anh Dũng chết rồi, tôi sẽ bị gia đình anh Dũng tấn công, con anh Dũng, vợ anh Dũng, các em của anh Dũng sẽ tấn công tôi, sẽ dùng tất cả mọi quyền lực, quan hệ để giết tôi cho nên tôi đưa hết tài sản của tôi cho ổng đi, ổng giữ đó lỡ khi tôi có chuyện gì ổng sẽ nuôi các con của tôi, ổng sẽ là bờ vai để tôi dựa vào".