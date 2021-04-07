Một cá thể cá voi dạt vào bờ biển Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trong tình trạng yếu ớt, trên người có nhiều vết thương.
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Theo thông tin từ VnExpress, hôm nay (tức 6/4) tại bờ biển thuộc phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, người dân đã phát hiện một cá thể cá voi dạt vào vờ trong tình trạng yếu ớt, trên người có nhiều vết thương.
Được biết cá thể cá voi này nặng khoảng 300 kg và có chiều dài hơn 3 m. Mặc dù khi được phát hiện người dân địa phương đã cố gắng tìm cách cứu chữa nhưng không qua khỏi.
Sau khi cá chết, đội cứu hộ cùng ngư dân khiêng cá voi đến Lăng Ông ở gần đó, tẩm liệm, an táng theo phong tục làng biển.
Người dân đi biển xem cá voi là hiện thân của linh thiêng, may mắn nên họ rất tôn sùng, gọi là cá Ông. Khi cá dạt bờ người dân sẽ giải cứu, nếu đã chết thì chôn cất và chịu tang như đối với người thân.