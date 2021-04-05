Một vụ tai nạn đường sắt hy hữu xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 5/4 tại khu vực trước cổng chùa Ưu Đàm, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.
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Theo nguồn tin từ Vietnamnet, vào thời điểm trên, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đi xe đạp đến gần điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh. Sau đó, người này đậu xe đạp bên đường rồi đi bộ qua đường ray thì vô tình bị vấp ngã.
Ngay lúc này, tàu hoả lưu thông theo hướng từ ga Sài Gòn đi ga Sóng Thần lao tới cán qua chân người phụ nữ. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ bị thương nặng, chân bị đứt lìa. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra đoàn tàu đã dừng lại 15 phút để phối hợp với lực lượng chức năng TP Thủ Đức xử lý hiện trường.
Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đường sắt này đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.