Chiều 9/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng đưa 1 con bò đã chết không rõ nguyên nhân có tổng trọng lượng 400 kg vào lò giết mổ.

Theo nguồn tin từ Báo Hà Tĩnh, khi anh Đặng Danh Nam (SN 1974, trú tại Thôn Thanh Hoà, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) đang dùng xe ô tô tải vận chuyển 1 con bò đã chết đến lò mổ tập trung thuộc địa bàn xã Phù Lưu, chuẩn bị đưa vào lò giết mổ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang vào lúc 7h ngày 9/4.



Đối tượng và tang vật là con bò chết bị lập biên bảng - Ảnh: VOV

Sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện, Đặng Danh Nam khai nhận mình là chủ cơ sở lò giết mổ tập trung này, con bò trên thu mua của hộ dân trên địa bàn xã Bùi La Nhân – Đức Thọ với giá 5 triệu đồng (đây là địa bàn đang có dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò). Đáng chú ý, được biết khi chủ cơ sở này mua, thì con bò đã chết không rõ nguyên nhân.

Tiếp đó, phòng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản, phối hợp với cơ quan thú y tiêu hủy con gia súc trên. Được biết, vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

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