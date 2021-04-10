Cộng đồng phẫn nộ vụ sao biển chết khô ở Phú Quốc: Đừng đánh đổi 'ảnh sống ảo' bằng 'hệ sinh thái biển'

Xã hội 10/04/2021 09:13

Việc du khách bắt sao biển lên bờ 'sống ảo' tại Phú Quốc đang là vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm, đồng thời chỉ trích những cá nhân có hành động trên.

Mới đây, hình ảnh do một du khách chia sẻ về việc sao biển tại làng chài Rạch Vẹm, Phú Quốc nằm chết co ro trên bãi biển. Chúng được khách du lịch bắt lên bờ xếp thành hình trái tim trên bãi cát để chụp ảnh và sau đó bị bỏ chết khô, đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội. 

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Sao biển bị khách du lịch bắt lên bờ chụp ảnh rồi để chết khô - Ảnh: FB

Sao biển vốn là một loài động vật có hình dáng đẹp, bắt mắt, sống ở những bãi biển vắng và có nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau.

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Sao biển xuất hiện nhiều tại Phú Quốc - Ảnh: Internet

Chính bởi những vẻ đẹp của sao biển, nhiều bạn trẻ ưa thích chụp ảnh đã không ngần ngại mang chúng lên cát để chụp ảnh cùng. Việc làm ấy khiến sao biển sẽ bị ngạt thở và chết khi ở trên cạn quá lâu.

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Hình ảnh du khách bắt sao biển lên bờ để 'sống ảo' - Ảnh: Chụp màn hình

Từ sự việc này, cư dân mạng cũng đào ra rất nhiều hình ảnh check in sao biển vô ý thức của du khách ở Rạch Vẹm, Phú Quốc. Trước đó hot girl - diễn viên trẻ An Vy là người làm dấy lên làn sóng phản đối trong cộng đồng mạng về việc bắt sao biển lên bờ để chơi, chụp ảnh. Cụ thể hot girl này khoe hình ảnh ngồi chơi đùa trên bãi biển, xung quanh là rất nhiều chú sao biển. Cô này còn hồn nhiên chia sẻ: "Hái thật nhiều sao mang về".

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Hình ảnh diễn viên trẻ An Vy 'sống ảo' cùng sao biển - Ảnh: FBNV

Bài đăng của An Vy bị lên án rất dữ dội. Nhiều người chỉ trích cô nàng là sống ích kỷ, thiếu hiểu biết... khi sử dụng sao biển làm đạo cụ chụp ảnh.

Sau khi sự việc An Vy bắt sao biển lên bờ "sống ảo", cư dân mạng cũng "đào lại" quá khứ và tiếp tục chỉ trích những hình ảnh chụp với sao biển của hot girl top đầu Quỳnh Anh Shyn trong chuyến du lịch ở Phú Quốc trước đây.

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Quỳnh Anh Shyn cùng từng vướng phải làn sóng chỉ trích này vào năm 2019  - Ảnh: FBNV

Trước nhiều bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng ở thời điểm năm 2019, Quỳnh Anh Shyn đã lên tiếng bằng lời hứa rút kinh nghiệm: "Mọi người ơi chuyện này không có gì để phải nói qua nói lại cả. Thực sự là bãi biển này có rất nhiều sao biển nằm trải từ dưới nước lên tới bờ. Nên mình đã tranh thủ chụp với những con sao biển đang nằm trên bờ. Sau đó mình đã đem từng con thả lại xuống biển vì mình nghĩ chắc nằm trên bờ mấy em sẽ nóng lắm chứ không hề biết đến chuyện sao biển nằm trên bờ là chết hay còn sống. Trong video phút thứ 6:49' là mình đưa mấy em ấy xuống biển bạn có thể xem lại nhé. Dù vậy, mình sẽ rút kinh nghiệm để không bao giờ gây hiểu lầm và tranh cãi như thế này nữa".

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Hình ảnh trong chuyến du lịch 2019 của Quỳnh Anh Shyn hiện đang được cộng đồng mạng đào lại và chỉ trích lần thứ 2 - Ảnh: FBNV

Làng chài Rạch Vẹm, Phú Quốc được mệnh danh là “vương quốc sao biển”, nơi đây thu hút rất nhiều tín đồ du lịch đến check in. Vào thời điểm tháng 4 hàng năm, sao biển trôi vào bờ nhiều tạo nên cảnh tượng có một không hai. Điểm chung của những bức hình “sống ảo” này là sao biển được cầm trên tay, lôi lên bờ xếp thành hình tạo dáng cùng người chụp. Tuy vậy, đằng sau những tấm hình này là cả một câu chuyện đáng suy ngẫm.

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Hãy chụp ảnh với sao biển đúng cách để bảo vệ chúng - Ảnh: Internet

Sự việc này chính là một vấn đề để giới trẻ yêu thích du lịch lưu ý và hành động đúng mực. Việc có thái độ đúng đắn với thiên nhiên và bảo vệ sinh vật biển là một hành động nên được lan tỏa nhiều hơn. 

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