Chồng nạn nhân trong vụ giám đốc bệnh viện giết nhầm người: 'Vợ tôi thích ca hát văn nghệ, giao lưu bạn bè nhưng tuyệt đối không có tính trai gái, ngoại tình'

Xã hội 11/04/2021 20:21

Liên quan đến việc giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy giết nhầm người, chồng nạn nhân khẳng định vợ ông thích ca hát văn nghệ, giao lưu bạn bè nhưng tuyệt đối không ngoại tình.

Liên quan đến việc giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy nghi nhờ người dằn mặt tình địch nhưng giết nhầm người vô tội, được biết, nạn nhân là bà Võ Thị Mười (ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy). Tuy sự việc đã qua gần một tháng nhưng ông Nguyễn Văn Tam (chồng bà Mười) vẫn chưa hết bàng hoàng.

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Nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu là giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Pháp luật TP.HCM   

Theo báo Tiền Phong, bà Mười làm nghề mua bán hoa ở Chợ Giồng đã được hơn chục năm còn ông Tam thì ngoài việc nuôi bò để phát triển kinh tế thì cũng làm thêm việc bên ngoài để có tiền lo cho đứa con trai ăn học.

Trước đó, tối 11/3, bà Mười nhận được điện thoại bảo ra nơi buôn bán hàng ngày có việc. Khi bà quay về nhà (bằng xe máy khác) thì thấy có vết máu trên người. Ông Tam hỏi thì vợ có nói là có người bạn bị ngã nên đưa đi cấp cứu. Sau đó, ông Tam mới biết ngày hôm ấy vợ mình đi ăn uống với nhóm của bà T. (vợ nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy) và ông Trần Văn Định cùng vài người khác.

Ngày 12/3, ông Tam nhận được tin vợ gặp nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện nhưng sau đó không qua khỏi vì mất nhiều máu.

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Ông Tam là chồng của nạn nhân Võ Thị Mười (ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) - Ảnh: Tiền Phong

Ông Tam cho hay, vợ ông mới quen biết bà T. khoảng hơn 2 tháng nay do đi ăn tiệc chung tại nhà người bạn ở Chợ Giồng. Ông cũng khẳng định với Tiền Phong: "Vợ tôi thích ca hát văn nghệ, giao lưu bạn bè nhưng tuyệt đối không có tính trai gái, ngoại tình". 

Về phần ông Trần Văn Định (59 tuổi, ngụ huyện Cái Bè), người ngồi sau xe của bà Mười và cũng là người trực tiếp chứng kiến mọi việc cho hay, sau khi bà T. được đưa tới bệnh viện và chắc rằng tình trạng đã ổn, bà Mười đề nghị chở ông Định về vì ông “đã lớn tuổi mà còn có rượu trong người”. Tuy nhiên, trên đường đi thì có chiếc xe máy khác chạy vượt qua. Ông định chỉ nghe bà Mười la lên “Trời ơi cái gì vậy”, rồi bà ấy thắng xe lại, ngã xuống đường. Ông thấy con dao nhọn đâm vào bên sườn bà Mười. Ông Định còn cho biết khi ấy, bà Mười vẫn còn tỉnh và còn đòi rút dao ra.

Chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và bà T., ông Định cho biết giữa ông và bà ấy chỉ là bạn nhậu chứ không có mối quan hệ nào khác.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

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Từ khóa:   Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy nghi vợ ngoại tình Tiền Giang

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