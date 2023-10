Dân địa phương có những nhận xét 'lạ' về nữ đại gia Vũng Tàu liên quan đến vụ Thiện 'Soi'

Liên quan đền vụ án cho vay nặng lãi giữa hai cha con đại gia Thiện "Soi" và bà Lâm Thị Thu Trà, các đơn vị tại địa phương cho biết, dù là đại gia có tiếng trong vùng, nhưng gia đình bị can sống khép kín, chưa từng ủng hộ, quyên góp gì cho địa phương dù đã được vận động.

Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất quá trình khám xét và tiến hành bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Danh tính hai người cũng được xác định là Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, trú phường 8, TP.Vũng Tàu) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, trú tại TP Vũng Tàu). Trong đó, bà Lâm Thị Thu Trà là vợ của nam diễn viên Kinh Quốc, cũng là nữ đại gia giàu nức tiếng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bà Trà bị tạm giữ vì liên quan đến việc cho vay nặng lãi - Ảnh: Thanh Niên

Theo Đất Việt, trưởng khu phố 3, phường 8, TP. Vũng Tàu cho biết, khi sống tại địa phương, bà Trà không có vi phạm gì, sáng đi tối về nên không giao lưu nhiều với mọi người. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là gia đình bà Trà chưa bao giờ ủng hộ gì cho địa phương dù trước đó, bà Trà được biết đến như một tay chơi hàng hiệu không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân showiz nào. Vợ chồng đại gia còn vừa tậu căn nhà 7 tầng với giá 46 tỷ nằm ngay mặt tiền quận 1 của Sài Thành.

"Mặc dù là đại gia có tiếng ở vùng, nhưng địa phương từ trước đến nay chưa từng vận động được gia đình này ủng hộ một đồng một cắc nào" - Trưởng khu phố 3 chia sẻ với Đất Việt.

Chủ tịch UBND phường 8 cũng có ý kiến tương tự rằng trong quá trình bà Trà sống cùng chồng và con ở địa phương, bản thân người phụ nữ này chưa từng một lần quyên góp hay làm từ thiện cho địa phương. Gia đình bà sống khá khép kín và không giao lưu, quen biết với ai.

Gia đình bà chưa từng đóng góp gì cho địa phương - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp Thị

Được biết, vào thời điểm bà Trà bị bắt, diễn viên Kinh Quốc - chồng bà - không có nhà, người phụ nữ này khá thoải mái khi bị công an đưa lên xe. Như đã đưa tin trước đó, hai bị can Trà và Lan - chị dâu của bà Trà - bị bắt tạm giam 2 tháng do liên quan đến việc cho 2 cha con “đại gia” Thiện Soi vay nặng lãi với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

