Theo đó, ông Ngưu được xác định đã nhờ 3 nghi phạm đánh dằn mặt ông Trần Văn Định (59 tuổi, ở huyện Cái Bè) với nguyên nhân điều tra ban đầu là nghi do ghen tuông tình ái. Tuy nhiên khi gây án, hung thủ đã “giết nhầm người” khiến cho bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ở huyện Cai Lậy) tử vong. Được biết thời điểm đó, bà Mười đang lái xe chở ông Định.

Theo nguồn tin từ Zing, ông Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, Giám đốc BV Đa khoa Cai Lậy ) cùng 3 nghi phạm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ để điều tra về vụ án giết người xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy vào tối 11/3.

Tuy nhiên vừa đi được một đoạn thì bà Thúy ngồi sau xe bị ngã xuống đường. Lúc đó, ông Định đã gọi điện thoại cho những người khác đến giúp thì ngay sau đấy, bà Mười đã có mặt và hộ tống bà Thúy trên xe cấp cứu vào viện.

Ông Định kể, ông và bà Mười, bà Thúy (vợ ông Ngưu) là bạn nhậu với nhau. Chiều 11/3, họ cùng đi dự tiệc sinh nhật với vài người bạn khác. Khoảng 20h cùng ngày, bà Thúy say nên được ông Định chở về giúp.

Trở về nhà thay quần áo xong, ông Định mới đến viện. Sau khi nhận thông tin bà Thúy đã ổn định, ông Định và bà Mười ra về. Được bà Mười gợi ý chở về giúp vì ông Định đang “có men”, người đàn ông này đồng ý.

Cả 2 đã đi theo đường từ Cai Lậy về Cái Bè. Trên suốt quãng đường đi, cả 2 nói chuyện nên chạy xe khá chậm. Đột nhiên, ông Định thấy có một chiếc xe khác chạy ngang khiến xe ông bị loạng choạng, tuy nhiên ông chỉ nghĩ là va quẹt thông thường.

"Trời tối thui, tôi chỉ nhìn phía trước chứ không hề biết bà Mười bị đâm lúc nào. Xe chao đảo khoảng 2 lần, tôi nhớ bà Mười có la lên “trời ơi cái gì vậy”. Hình như bả cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bả cố gắng thắng lại, rồi xe ngã ra. Dao quá nhọn, đâm tuốt phía dưới", ông Định kể lại.

Sau khi chiếc xe ngã nhào ra, ông Định mau chóng bật được dậy, cùng một số người đi đường đỡ bà Mười vào bên lề. "Tôi vừa đỡ bả dậy thì thấy cái dao lòi ra. Hoảng hồn quá liền kéo bả vô trong lề, nhờ mấy người gọi xe cấp cứu", ông Định nói. Nạn nhân vẫn còn khá tỉnh táo khi ấy và nói với ông Định “Đau quá anh ơi” rồi đòi tự rút dao.

Ông Ngưu (người giữa - PV) được cho là nghi phạm có liên quan đến vụ án mạng - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, ông Định cũng cho rằng bản thân mình có nghi ngờ ông Ngưu liên quan đến việc này. Vì chơi chung nên ông biết vợ chồng ông Ngưu - bà Thúy đã ly thân nhiều năm nay.

"Tôi chưa gặp ông Ngưu lần nào nhưng từng nghe bà Thúy kể có lần các bạn nữ tới nhà chơi, ông Ngưu xách cây ra rượt, đuổi. Ông ta hung dữ. Tôi có nghi ngờ ông ta có liên quan", ông Định kể.

Không những thế, nhân chứng vụ án mạng còn cho hay những nghi phạm không hề “đâm nhầm” như lời khai của họ. Ông cho rằng dù ngồi sau xe nhưng nhìn dáng lưng cũng đủ biết là nam hay nữ. Nếu thực sự nhóm nghi phạm muốn nhắm tới ông, thì chỉ cần đâm từ sau tới là xong. Đằng này, họ lại ra tay ngay giữa kẽ hở của ông và bà Mười. Vậy nên, ông Định cho rằng cả 2 người đã bị theo dõi rất kĩ trước khi vụ việc xảy ra.

Về mối quan hệ với bà Thúy, ông Định cho biết cả hai chỉ là bạn nhậu và bác bỏ lời khai của ông Ngưu khi cho rằng 2 người có quan hệ tình ái.