Danh tính các đối tượng gồm: bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy) hiện là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Lê Quốc Đạt (biệt danh Hu Gô, 34 tuổi, ngụ P.4, thị xã Cai Lậy), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) và Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè).

Theo Tuổi Trẻ Online, ngày 9/4, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp 4 nghi can liên quan đến vụ giết một phụ nữ trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, khoảng 23h ngày 11/3, bà Võ Thị Mười (biệt danh Mướp, 43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) điều khiển xe máy chở ông Trần Văn Định (59 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) chạy trên quốc lộ 1 hướng Trung Lương - Mỹ Thuận.

Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 50 triệu đồng, 1 vật nghi là lựu đạn cùng với các tang vật có liên quan vụ án.

Nghi phạm Huỳnh Đức Trọng khi bị bắt - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, khi đến khu vực gần cây xăng Hồng Đức (xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) thì bị hai thanh niên chạy xe máy vượt lên dùng dao đâm. Nhát dao đâm trúng vùng bụng bên trái của bà Mười, làm bà té ngã xuống đường. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Hậu tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến tối ngày 8/4 Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ các nghi can trên để phục vụ công tác điều tra.

Trưa ngày 9/4, các nghi phạm bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Đạt khai nhận chính hắn là người dùng dao đâm bà Mười. Còn những người khác cũng khai nhận hành vi của mình nhưng rất ít.

Tang vật vụ án cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân giết người của vụ án xuất phát từ ghen tuông tình ái.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Sở y tế tỉnh Tiền Giang đã đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy để làm việc những vấn đề có liên quan đến giám đốc của bệnh viện này.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.