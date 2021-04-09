Bị chuột cắn nhưng không đi tiêm phòng, một người bị nghi mắc bệnh dịch hạch

Xã hội 09/04/2021 05:03

Một bệnh nhân bị chuột cắn nhưng không đến bệnh viện điều trị đúng cách. Hai tuần sau, anh bị nóng, sốt kèm theo hạch nổi ở tay, nách, cổ. Theo kết quả kiểm tra lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán anh nghi bị dịch hạch.

Theo Sức khỏe và Đời sống, một bệnh nhân 38 tuổi phải nhập viện vì sốt cao, rét run, vã mồ hôi, mệt mỏi. Người này cho biết, trước ngày viện 20 ngày, bệnh nhân bị chuột cắn vào mu bàn tay phải. Vết thương bị sưng tấy, đau nhức. Tuy nhiên, người này không đi khám tiêm phòng 1 mũi vắc xin.

Hai tuần tiếp theo, bệnh nhân bị nổi nhiều hạch ở cánh tay, nách, cổ kèm theo đó là sốt nóng, mệt mỏi, ăn ngủ kém. Bệnh nhân đến TTYT Hòa An để khám và điều trị 2 ngày nhưng không đỡ và được chuyển lên BVĐK tỉnh Cao Bằng. Kết quả kiểm tra lâm sàng và cận lâm sàng tại đây cho biết bệnh nhân nghi bị dịch hạch.

dich hach 1
Bệnh nhân điều trị tại BVĐK tỉnh Cao Bằng - Ảnh: BVCC

Bệnh dịch hạch là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Bệnh truyền nhiễm do trực khuẩn Yersinia Pestis gây ra, loại vi khuẩn này lưu hành trong quần thể các loài gặm nhấm chủ yếu là chuốt và bọ chét, trong đó chuột được coi là mầm bệnh nguy hiểm. Vi khuẩn này bị chết ở nhiệt độ 550C trong vòng 30 phút, ở 1000C trong vòng 1 phút và bị tiêu diệt bởi thuốc sát khuẩn thường dùng. Chuột được xem là nguyên nhân chính lây truyền dịch hạch.

dich hạch 2
 Chuột là nguyên nhân lây truyền bệnh - Ảnh: Internet

Bệnh dịch hạch đặc trưng bởi các hạch bạch huyết bị sưng đau, nổi nhiều ở quanh háng, nách hoặc cổ. Các vết loét trên da trở nên đen, do đó đại dịch hạch ở châu Âu được gọi là Cái chết đen. 

Theo các bác sĩ, bệnh nếu phát hiện sớm sẽ điều trị rất dễ dàng với kháng sinh. Tuy nhiên, do vết chuột cắn đơn giản nên đôi khi người bệnh không để ý nhiều, khi thấy sốt, sưng hạch thì tự uống thuốc, thậm chí cả những kháng sinh đắt tiền mà không mang lại kết quả. 

Đáng nói, nếu phát hiện trễ, việc điều trị dịch hạch sẽ hết sức phức tạp với nhiều biến chứng.

Bên cạnh dịch hạch, chuột còn là nguyên nhân lây truyền nhiều bệnh nguy hiểm như viêm phổi, vàng da xuất huyết, sốt xuất huyết,.. Nếu bị chuột cắn, bệnh nhân cần rửa sạch vết thương bằng nước và xà phòng rồi sát trùng lại bằng cồn hoặc povidine. Sau đó, cần đến cơ sở y tế để được khám, chỉ định thuốc và tiêm chủng phòng bệnh đúng cách.

Vụ cháo sườn có giòi: Miếng sườn bị tố có giòi kích thước lớn, còn miếng sườn có trong suất cháo tại cửa hàng thì rất nhỏ

Vụ cháo sườn có giòi: Miếng sườn bị tố có giòi kích thước lớn, còn miếng sườn có trong suất cháo tại cửa hàng thì rất nhỏ

Liên quan đến vụ việc cháo sườn có ổ giòi bên trong, mới đây, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và chỉ ra nhiều điều bất thường trong vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   cái chết đen nổi hạch bệnh dịch hạch

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 36 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 52 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1