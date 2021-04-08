Vụ cháo sườn có giòi: Miếng sườn bị tố có giòi kích thước lớn, còn miếng sườn có trong suất cháo tại cửa hàng thì rất nhỏ

Liên quan đến vụ việc cháo sườn có ổ giòi bên trong, mới đây, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và chỉ ra nhiều điều bất thường trong vụ việc.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến việc sườn trong cháo có “ổ giòi”, chiều ngày 8/4, các đơn vị chức năng đã tiến hành xác minh, kiểm tra quán cháo tại số 37 ngõ Lương Sử C. Cơ quan chức năng đến kiểm tra quán - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Đại diện lãnh đạo UBND phường Văn Chương cho hay đã lập tổ kiểm tra liên ngành và bắt đầu kiểm tra. Ngoài ra, vị lãnh đạo này còn cho biết thêm: "Miếng sườn bị tố có “ổ” giòi có kích thước lớn, còn miếng sườn có trong suất cháo tại cửa hàng số 37 ngõ Lương Sử C thì rất nhỏ, chưa kể khi đun trong thời gian dài thì miếng sườn đã mềm nhừ”.

Thêm nữa, quán cháo rất đông người ăn, chưa kể chủ quán này hầu như đều có mặt ở các buổi tập huấn của chính quyền địa phương. Vì vậy, không ngoại trừ việc ai đó đã cố ý lan truyền thông tin này trên mạng xã hội. Trước đó, bà Nguyễn Lệ H. (52 tuổi) – chủ quán cháo sườn tại số 37 ngõ Lương Sử C cũng cho biết nguyên liệu được lấy ở một địa chỉ quen tại chợ Ngô Sĩ Liên. Bà cũng chưa bao giờ để miếng xương to và ninh bằng cục xương kích thước lớn như vậy. Trước khi nấu, bà ngâm xương với nước muối, trần qua nước sôi rồi mới cho vào xào sơ, rồi nấu 2-3 tiếng đồng hồ mới được một nồi cháo thành phẩm.

Bà H. cho biết chưa bao giờ dùng miến sườn to như vậy nấu cháo - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Như đã đưa tin trước đó, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một phần sườn của cháo có giòi lúc nhúc bên trong. Chủ tài khoản tên D.T. đăng đàn “bóc phốt” cho biết có mua 2 suất cháo sườn tại quán cô H. ở quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi ăn cháo hơn nửa, T. ăn sườn thì thấy bên trong lúc nhúc "ổ sinh vật". Hình ảnh giòi bò lúc nhúc trong miếng sườn lan truyền trên mạng xã hội -Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị T. nói thêm, cháo không ngon, trứng cút chảy nước và sườn "không hiểu mất vệ sinh hay để lâu đến thế nào" mà rất nhiều giòi bên trong. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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