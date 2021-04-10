Trước đó, vào khoảng 23h ngày 11/3, bà V.T.M. (43 tuổi, trú huyện Cai Lậy) bị 2 thanh niên dùng dao dâm vào bụng khi đang điều khiển xe máy chở ông T.V.Đ. (59 tuổi, trú huyện Cái Bè) lưu thông trên Quốc lộ 1 (hướng Trung Lương - Mỹ Thuận). Gây án xong 2 nam thanh niên trên đã nhanh chân tẩu thoát.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, vào ngày 9/4, Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ giết người gây chấn động dư luận liên quan đến Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy , tỉnh Tiền Giang - Nguyễn Văn Ngưu.

Theo đó, vào ngày 8/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với các nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Ngưu (SN 1964, trú thị xã Cai Lậy); Huỳnh Đức Trọng (SN 1984, trú xã Thiện Trung, huyện Cái Bè); Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996, trú xã An Cư, huyện Cái Bè) và Lê Quốc Đạt (SN 1987, trú phường 4, thị xã Cai Lậy). Đồng thời thu giữ 1 xe mô tô là phương tiện gây án, tiền, quần áo, điện thoại và một số vật dụng của các đối tượng là chứng cứ có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Sau đó, bà M. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo kết quả giám định, bà M. chết do sốc mất máu cấp với vết thương thấu bụng, thủng ruột non…

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân giết người bước đầu cũng được xác nhận là xuất phát từ việc ghen tuông tình ái. Theo đó, các nghi phạm cũng khai nhận đã chuẩn bị kế hoạch và công cụ gây án từ trước.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Dân Việt

Đêm xảy ra vụ án mạng, bà M., ông Đ. và bà T. (vợ nghi phạm Ngưu) cùng một số người khác tổ chức nhậu tại Cai Lậy. Sau khi tàn tiệc, bà T. ra về và bị tai nạn nên được ông Đ. đưa vào bệnh viện và cố tình giấu không cho nghi phạm Ngưu biết. Tuy nhiên sau đó, sự việc vẫn bị bại lộ.

Sau đó, ông Đ. và bà M. đi chung xe về nhà. Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1, đến đoạn thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy thì bị Hậu và Đạt đi xe máy bám theo và dùng dao đâm vào người.

Được biết, bà T. và ông Đ. có quan hệ tình cảm nam nữ trong thời gian dài. Giữa bà T. và nghi phạm Ngưu đã ly thân được vài năm chứ chưa ly hôn. Thông tin điều tra ban đầu xác định do ghen tuông nên nghi phạm Ngưu đã thuê người dằn mặt ông Đ. và gây ra vụ án mạng trên.