Chiều 9/4, người dân phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng 19 của khu chung cư xuống đất. Nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ VTC News, vào khoảng 16h20 phút ngày 9/4, người dân chung cư Cát Tường Eco, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) phát hiện có một người đàn ông rơi từ tầng 19 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Theo lãnh đạo Công an phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, danh tính nạn nhân là KIM DOHYEONG, sinh năm 1974, quốc tịch Hàn Quốc.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Lực lượng chức năng địa phương cho biết thêm hiện đã tổ điều tra đã liên hệ với công ty của nạn nhân làm việc để làm rõ vấn đề. Trong điện thoại của người đàn ông này cũng còn để lại nhiều tin nhắn chào tạm biệt đồng nghiệp và người thân trước khi sự việc xảy ra.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Võ Cường huy động lực lượng tới bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông: Mẹ bị cáo chỉ gào khóc, xin giảm án cho con trai, không một lời hỏi thăm nạn nhân Liên quan đến vụ tài xế Mercedes gây tai nạn, chị Hường cho hay từ sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, người nhà của Phong không có một lời hỏi thăm hay thương lượng bồi thường nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-ninh-nguoi-dan-ong-roi-tu-tang-19-chung-cu-thiet-mang-401504.html