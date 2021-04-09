Nghệ An: Mở cửa nhà, người phụ nữ bất ngờ bị tạt axit vào mặt

Xã hội 09/04/2021 17:34

Khi nghe tiếng gọi cửa, người phụ nữ nhanh chóng ra mở thì bất ngờ bị hai đối tượng tạt axit vào mặt.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, khoảng 10h sáng 9/4, bà N.T.H.V. (SN 1973, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) nghe thấy tiếng gọi cửa nên đã chạy ra mở. Khi đó, có hai đối tượng lạ mặt hắt cả ca chất lỏng vào mặt bà rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị bỏng vùng mặt và đầu.

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 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc người phụ nữ nghi bị tạt axit - Ảnh: Tiền Phong 

Nhận được tin báo, công an phường Lê Lợi (TP. Vinh, Nghệ An) đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện 1 ca nhựa, trên nền nhà còn nhiều giọt chất lỏng nghi là axit.

Hiện, nguyên nhân vụ việc nghi tạt axit đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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