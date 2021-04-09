Bắc Giang: Học sinh bất ngờ rơi từ tầng 2 trường học vào giờ ra chơi

Xã hội 09/04/2021 14:46

Học sinh lớp 9 này đang ngồi chơi ở khu vực lan can thì bị rơi từ tầng 2 trường học xuống đất. Cú ngã bất ngờ khiến em bị thương nặng và phải phẫu thuật sọ não.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào ngày 9/4, ông Nguyễn Trọng Mạnh, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), xác nhận thông tin vừa xảy ra vụ một học sinh rơi từ tầng 2 trường học và bị thương nặng.

Thông tin ban đầu xác định vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 8/4, trong giờ ra chơi, em L.Đ.T. (học sinh lớp 9) khi đang ngồi chơi ở khu vực lan can tầng 2 thì bất ngờ ngã xuống dưới đất và bất tỉnh.

roi tu tang 2 truong hoc 1
 Trường học nơi sự việc xảy ra - Ảnh: Người Lao Động 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, T. đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa cấp cứu và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định phần dưới da đầu thái dương chẩm bên phải có tụ máu. Bệnh nhân đã được hồi sức tích cực và chỉ định phẫu thuật sọ não.

Hậu phẫu thuật, T. đang được theo dõi ở phòng hồi sức. Hiện, sức khỏe của học sinh này có phần ổn định, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.  

Vụ tài xế Mercedes tông chết người: Nữ tiếp viên Vietnam Airlines kháng cáo bản án

Vụ tài xế Mercedes tông chết người: Nữ tiếp viên Vietnam Airlines kháng cáo bản án

Chị Nguyễn Thị Bích Hường không đồng tình với mức phạt tòa sơ thẩm đưa ra. Đồng thời, nữ tiếp viên hàng không này cũng yêu cầu truy cứu trách nhiệm của 2 công ty cho bị cáo thuê xe Mercedes gây tai nạn và xem xét dấu hiệu nghi tẩu tán tài sản từ bị cáo.

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh rơi lầu học sinh ngã lầu học sinh rơi từ tầng 2 trường học

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 36 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 52 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1