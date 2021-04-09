Bắc Giang: Học sinh bất ngờ rơi từ tầng 2 trường học vào giờ ra chơi

Học sinh lớp 9 này đang ngồi chơi ở khu vực lan can thì bị rơi từ tầng 2 trường học xuống đất. Cú ngã bất ngờ khiến em bị thương nặng và phải phẫu thuật sọ não.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào ngày 9/4, ông Nguyễn Trọng Mạnh, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), xác nhận thông tin vừa xảy ra vụ một học sinh rơi từ tầng 2 trường học và bị thương nặng.

Thông tin ban đầu xác định vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 8/4, trong giờ ra chơi, em L.Đ.T. (học sinh lớp 9) khi đang ngồi chơi ở khu vực lan can tầng 2 thì bất ngờ ngã xuống dưới đất và bất tỉnh.

Trường học nơi sự việc xảy ra - Ảnh: Người Lao Động

Ngay sau khi sự việc xảy ra, T. đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa cấp cứu và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định phần dưới da đầu thái dương chẩm bên phải có tụ máu. Bệnh nhân đã được hồi sức tích cực và chỉ định phẫu thuật sọ não.

Hậu phẫu thuật, T. đang được theo dõi ở phòng hồi sức. Hiện, sức khỏe của học sinh này có phần ổn định, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

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