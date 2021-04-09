Vụ tài xế Mercedes tông chết người: Nữ tiếp viên Vietnam Airlines kháng cáo bản án

Xã hội 09/04/2021 11:12

Chị Nguyễn Thị Bích Hường không đồng tình với mức phạt tòa sơ thẩm đưa ra. Đồng thời, nữ tiếp viên hàng không này cũng yêu cầu truy cứu trách nhiệm của 2 công ty cho bị cáo thuê xe Mercedes gây tai nạn và xem xét dấu hiệu nghi tẩu tán tài sản từ bị cáo.

Theo nguồn tin từ Zing, tháng 12/2020, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tuyên Nguyễn Trần Hoàng Phong (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 7 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phong là tài xế lái xe Mercedes gây tai nạn khiến ông Lê Mạnh Thường chết và chị Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật 79% vào sáng 30/1/2020.

Sau bản án sơ thẩm, chị Hường đã kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm được mở vào sáng nay, 9/4.

Trong đơn kháng cáo, nữ tiếp viên hàng không cho rằng mức hình phạt mà tòa sơ thẩm đưa ra là chưa tương ứng với hậu quả mà Phong đã gây ra.

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 Nguyễn Trần Hoàng Phong tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Zing 

Với hành vi của bị cáo trong vụ án, HĐXX cấp sơ thẩm nhận định sau khi gây tai nạn, Phong đã tự ý lén lút rời bỏ hiện trường và có kết quả dương tính với ma túy. Vì vậy, HĐXX đã áp dụng tình tiết định khung "Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm" và "Tham gia giao thông đường bộ trong tình trạng có sử dụng chất ma túy" đối với bị cáo.

Còn về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cho rằng bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có thành khẩn khai báo. Đồng thời, bị cáo cũng có đầu thú và gia đình Phong cũng đã

Về phần dân sự, theo chị Hường, TAND quận Phú Nhuận buộc bị cáo Phong phải bồi thường số tiền hơn 1,4 tỷ đồng là phù hợp. Tuy nhiên, bị hại cho rằng bản án sơ thẩm chỉ buộc mỗi bị cáo Phong bồi thường là chưa đúng.

Cũng theo chị Hường, việc giao chiếc Mercedes cho bị cáo sử dụng gây tai nạn còn liên quan đến trách nhiệm bồi thường từ Công ty TNHH TM du lịch vận tải Khang Gia (Công ty Khang Gia) và Công ty TNHH Fumita. Cụ thể, chiếc Mercedes mà Phong lái dẫn đến tai nạn là của ông Võ Văn Phúc cho Công ty Fumita thuê. Sau đó, Công ty Fumita lại cho Công ty Khang Gia thuê lại và Phong tiếp tục thuê từ công ty này.

Nhận định về trách nhiệm bồi thường, TAND quận Phú Nhuận cho rằng Công ty Khang Gia giao xe cho bị cáo Phong sử dụng thông qua hợp đồng cho thuê xe. Hợp đồng này được thiết lập trên cơ sở tự nguyện giữa các bên.

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 Chị Nguyễn Thị Bích Hường kháng cáo bản án sơ thẩm - Ảnh: Zing 

Quá trình Phong sử dụng xe gây tai nạn không có lỗi của người cho thuê xe và không có mối quan hệ nhân quả giữa việc Công ty Khang Gia cho thuê xe với việc bị cáo điều khiển xe gây thiệt hại cho các nạn nhân. Do đó, tòa không có cơ sở buộc công ty này phải liên đới chịu trách nhiệm với Phong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư của bị hại chất vấn bị cáo về việc ký giấy tờ công chứng sang tên căn chung cư cho mẹ đẻ trong thời gian bị tạm giam. Nữ tiếp viên hàng không cho rằng đây là hành vi tẩu tán tài sản nhằm né tránh trách nhiệm, đồng thời chị cũng phản đối việc tòa không áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên căn hộ của bị cáo.

Về yêu cầu này, trong bản án sơ thẩm, HĐXX xét thấy các bên liên quan có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền tuyên bố giao dịch dân sự trên là vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 khi xuất trình yêu cầu và chứng cứ. Sau đó đề nghị cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền hoặc tòa án có thẩm quyền kê biên các tài sản thuộc quyền sở hữu của bị cáo để đảm bảo việc thi hành đối với phần bồi thường thiệt hại thực tế đã phát sinh.

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