U60 đang xâm hại bé gái 6 tuổi trong hẻm thì bị phát hiện

Xã hội 09/04/2021 09:32

Sau khi nhậu xong, thấy bé gái đang đứng trong hẻm, gã U60 này đã đến ôm bé rồi đẩy nạn nhân vào tường để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, ngày 9/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Tường (52 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h hôm 19/3, sau khi nhậu, Tường đi ra hẻm cạnh bên nhà để đóng cửa rào thì thấy bé gái 6 tuổi (cháu bà con của Tường).

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 Lâm Văn Tường tại cơ quan điều tra - Ảnh: Vietnamnet

Khi đó, Tường đến ôm bé gái rồi đẩy nạn nhân vào vách tường để thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong lúc đối tượng đang giở trò đồi bại thì bị người nhà bé gái phát hiện và trình báo với công an.

Tại cơ quan điều tra, Tường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Không những thế, đối tượng còn khai nhận trước khi sự việc này xảy ra, y đã từng xâm hại bé gái này một lần.

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Lợi dụng lúc bé gái 14 tuổi ngủ say sau khi nhậu, người đàn ông đã lẻn vào phòng và hiếp dâm nạn nhân.

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