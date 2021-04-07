Đồng Nai: Nhậu xong, cha xâm hại bạn của con gái ngay tại phòng trọ

Xã hội 07/04/2021 09:50

Lợi dụng lúc bé gái 14 tuổi ngủ say sau khi nhậu, người đàn ông đã lẻn vào phòng và hiếp dâm nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hùng Cường (38 tuổi, thường trú xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, khoảng 10h ngày 4/4, bé N.T.A. (14 tuổi, quê Bạc Liêu) đến phòng trọ của bạn là N.T.P. (16 tuổi, con ruột của C.) tại ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch để chơi. Tại đây, A. được mời nhậu với C. cùng một số người khác.

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 Đối tượng Nguyễn Hùng Cường tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đồng Nai 

Đến khoảng 15h cùng ngày, bé A. nhậu say nên ngủ tại phòng trọ của C. Những người còn lại thì ra về. Lợi dụng lúc A. đang ngủ say thì C. đã lẻn vào phòng và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé.

Khi trở về nhà mình, A. đã kể toàn bộ sự việc cho gia đình biết. Đến ngày 5/4, hai mẹ con A. đến Công an xã Phú Hội trình báo sự việc.

Ngay lập tức, C. được mời lên công an địa phương làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

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Trong đoạn clip, nữ sinh mặc áo khoác đỏ dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào một nữ sinh khác. Sau đó, có thêm 2 nữ sinh khác mặc áo đồng phục lao vào và tiếp tục đánh “hội đồng” nạn nhân.

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