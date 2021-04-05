Nghệ An: Trên đường đi học, bé gái 10 tuổi bị tông thiệt mạng

Xã hội 05/04/2021 19:46

Mặc dù đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng bé gái đã tử vong.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, vào ngày 5/4, Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, một bé gái 10 tuổi trên địa bàn xã bị xe buýt tông tử vong trên đường đến trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày, một chiếc xe buýt đang chạy trên quốc lộ 7 thì va chạm với một chiếc xe máy cùng chiều ở địa điểm xóm 1, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Sau đó, xe buýt tông đến một bé gái (học lớp 5, ngụ xã Đỉnh Sơn) đang đạp xe đến trường.

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 Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tiền Phong 

Danh tính của phương tiện gây tai nạn giao thông được xác định của nhà xe Khanh Quỳnh (chạy tuyến TP Vinh - thị trấn Con Cuông).

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương. Mặc dù đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt nằm nghiêng bên mương nước, xe đạp của bé gái mắc trước gầm xe. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời có mưa, đường trơn.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

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