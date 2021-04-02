Ngay sáng 2/4, chủ tịch UBND quận 10 đã yêu cầu chủ tịch UBND phường 14 tiến hành đình chỉ công tác, đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ hành vi của 2 bảo vệ dân phố hành hung thiếu niên dã man tại phòng giám thị của trường học.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ online, ông Vũ Anh Khoa - chủ tịch UBND quận 10 xác nhận vụ việc có xảy ra như đoạn clip lan truyền. Theo ông Khoa, thông tin từ chủ tịch UBND phường 14 cho hay, 2 thiếu niên này có hành vi đột nhập vào trường để ăn cắp vặt và bị bắt ngay tại trường. Tuy nhiên, bảo vệ dân phố đã đấm đá rất dã man đối với 2 thiếu niên. Hiện, phường đã đưa 2 nạn nhân về Công an quận 10 để xử lý.

Được biết trước đó, chủ tịch phường và hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố cho biết nhà trường có đề nghị bảo vệ khu phố 12, phường 14 hỗ trợ lực lượng bảo vệ vì thời gian gần đây, nhà trường hay xảy ra việc mất cắp.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố - Ảnh: VTC News

Ngay trong sáng 2/4, ông Khoa đã yêu cầu chủ tịch UBND phường đình chỉ công tác, tổ chức kiểm điểm làm rõ hành vi của 2 bảo vệ dân phố nói trên. Cũng theo ông Khoa, sự việc hành hung này cần xử lý nghiêm khắc và nhanh chóng.

Bảo vệ dân phố đánh đấm 2 thiếu niên rất dã man - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 2 thiếu niên liên tục bị đấm, đá, tát vào mặt. Sự việc xảy ra tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố đã xác nhận sự việc.

“Hiện 3 người đã bị đình chỉ công tác. UBND phường 14 sẽ trao đổi với UBND quận 10 để thống nhất nội dung thông tin đến báo chí một lần” - ông Hà Tuấn Phương, chủ tịch UBND phường 14, quận 10 cho biết.

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