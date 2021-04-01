Mâu thuẫn lời qua tiếng lại, một nam sinh lớp 8 (trường THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã dùng dao đâm vào ngực bạn khiến nạn nhân thiệt mạng.

Theo nguồn tin từ VTC News, vào ngày 1/4, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để điều tra làm rõ việc một học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà bị đâm thiệt mạng.

Theo đó, lãnh đạo xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cho biết, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, em N.V.H.D. (học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà) xảy ra mâu thuẫn với em Q.K. (học sinh lớp 8 cùng trường). Đỉnh điểm của mâu thuẫn, K. đã dùng hung khí đâm vào vùng ngực D.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC News

Mặc dù đã được kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên em D. đã không qua khỏi.

"Đây là sự việc không may xảy ra do sự bồng bột của các cháu. Hiện xã đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc", vị lãnh đạo xã Hồng Hà thông tin thêm.

Được biết, gia đình em K. đông con, bố mẹ mải làm ăn ít có thời gian quan tâm đến các con, còn gia đình nạn nhân thì kinh tế có phần khá giả hơn.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ K. để lấy lời khai làm rõ sự việc.

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