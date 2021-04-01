Hà Nội: Nam sinh lớp 8 đâm chết bạn cùng trường

Xã hội 01/04/2021 14:51

Mâu thuẫn lời qua tiếng lại, một nam sinh lớp 8 (trường THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã dùng dao đâm vào ngực bạn khiến nạn nhân thiệt mạng.

Theo nguồn tin từ VTC News, vào ngày 1/4, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để điều tra làm rõ việc một học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà bị đâm thiệt mạng.

Theo đó, lãnh đạo xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cho biết, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, em N.V.H.D. (học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà) xảy ra mâu thuẫn với em Q.K. (học sinh lớp 8 cùng trường). Đỉnh điểm của mâu thuẫn, K. đã dùng hung khí đâm vào vùng ngực D.

thiet mang 2
 Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC News

Mặc dù đã được kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên em D. đã không qua khỏi.

"Đây là sự việc không may xảy ra do sự bồng bột của các cháu. Hiện xã đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc", vị lãnh đạo xã Hồng Hà thông tin thêm.

Được biết, gia đình em K. đông con, bố mẹ mải làm ăn ít có thời gian quan tâm đến các con, còn gia đình nạn nhân thì kinh tế có phần khá giả hơn.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ K. để lấy lời khai làm rõ sự việc.

Vụ người phụ nữ làm đám tang giả chết: Hàng xóm hoài nghi vì chồng con không khóc, không thống nhất ‘kịch bản’

Vụ người phụ nữ làm đám tang giả chết: Hàng xóm hoài nghi vì chồng con không khóc, không thống nhất ‘kịch bản’

Nhiều hàng xóm đến viếng đám tang người phụ nữ giả chết nhưng hoài nghi vì chồng con bà không buồn, không khóc. Ngoài ra, những đứa con của gia chủ còn trả lời mỗi người một kiểu, không thống nhất “kịch bản” đặt ra.

Xem thêm
Từ khóa:   dùng dao giết người thiếu niên giết bạn nam sinh bị đâm chết

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 33 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 49 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1