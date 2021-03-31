Khi bị người hàng xóm phát hiện có kẻ lạ đột nhập, hung thủ đã ra tay sát hại người vợ trước. Vì biết người chồng bị khiếm thị nên đối tượng đã không tấn công mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường và phi tang vật gây án.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hôm nay (30/3), sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Giàng Seo Nhà (SN 2005, trú xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà) về tội "giết người".

Trước đó, khoảng 17h ngày 13/10/2020, Giàng Seo Nhà đã đột nhập vào nhà bà Vàng Thị Chánh (cùng thôn) để trộm cắp tiền. Khoảng 0h30 ngày 14/10/2020, Nhà đi bộ theo đường bê tông đến nhà bà Chánh. Lúc này, cả gia đình bà Chánh đã ngủ.

Đối tượng Giàng Seo Nhà - Ảnh: Vietnamnet

Khi Giàng Seo Nhà vào được bên trong không may chạm vào cánh cửa làm phát ra tiếng động, hắn đứng im quan sát thì thấy bà Chánh dậy và bật đèn điện thoại bước ra khỏi giường.

Sợ bị chủ nhà phát hiện, Nhà đã ra tay sát hại bà Chánh. Mặc dù chồng bà Chánh là ông Ly Seo Thừ cũng tỉnh giấc, thế nhưng do biết ông khiếm thị nên đối tượng không tấn công. Vì vết thương quá nặng nên bà Chánh không qua khỏi.

Được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất éo le. Người chồng bị loà mắt, nạn nhân là lao động chính trong nhà. Hiện cả 3 đứa con đều còn nhỏ, đang trong tuổi ăn học.

Trưa 14/10/2020, khi thấy Cơ quan điều tra thu giữ chiếc áo giống với áo của Nhà nên ông Giàng Seo Sỷ và bà Ma Thị Dế (bố, mẹ của Nhà) đã sinh nghi. Cả hai về nhà tìm chiếc áo của con nhưng không thấy.

Đối tượng thực nghiệm lại hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi nghe Nhà thú nhận sự thật, bố hung thủ chẳng những không đi tố cáo mà còn dặn người nhà giữ kín chuyện này, không được nói cho ai biết. Đồng thời, vợ chồng ông Giàng Seo Hỷ còn đến nhà nạn nhân phụ giúp tang lễ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều tối ngày 15/10/2020, lực lượng công an đã có được những manh mối rất quan trọng và lập tức triệu tập Giàng Seo Nhà để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Nhà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bố của Nhà là Giàng Seo Sỷ, mẹ là Ma Thị Dế và bà nội Hoàng Thị Nhe bị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”.

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