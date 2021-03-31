Bình Dương: Yêu râu xanh hiếp dâm con riêng lẫn cháu gái của ‘vợ hờ’

Xã hội 31/03/2021 10:14

Trong suốt thời gian chung sống, đối tượng đã nhiều lần dùng vũ lực và lời lẽ đe dọa để hiếp dâm hai cháu gái.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (SN 1986, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo đó, Hiếu sống như vợ chồng với chị H.T.M.T. (SN 1985, quê Đồng Nai) cùng con gái riêng là L.T.T.T. (14 tuổi) tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một khoảng 4 năm nay. 

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 Người thân đưa bé V. đến cơ quan công an trình báo sự việc - Ảnh: Vietnamnet

Trong suốt thời gian chung sống cùng chị T., Hiếu không chỉ nhiều lần hiếp dâm bé T. (con gái của vợ hờ) mà đối tượng còn hiếp dâm cháu H.T.M.V. (11 tuổi, cháu họ của chị T.) và đe dọa V. không được kể với ai.

Vào sáng 29/3, khi bé V. đang ở nhà một mình thì Hiếu lẻn vào nhà, tiếp tục dùng vũ lực hiếp dâm bé. Sau nhiều lần bị yêu râu xanh cưỡng bức, bé V. đã kể lại sự việc với mẹ. Ngay lập tức, người thân của cả hai cháu T. và V. đã nhanh chóng đến cơ quan Công an phường Phú Hòa tố cáo hành vi của đối tượng. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các bị hại đi giám định pháp y để xác định hành vi xâm hại trẻ em.

Đến sáng 30/3, Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

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