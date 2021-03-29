Tiền Giang: Cô gái bị đánh hội đồng, kéo lê dã man, nghi do ghen tuông

Xã hội 29/03/2021 23:00

Nhóm phụ nữ khoảng 5 người đánh hội đồng dã man một cô gái. Họ hành hung, xé áo, thậm chí dùng dép tát vào mặt nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Công an TP HCM, vào chiều 29/3, Công an TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang đang vào cuộc điều tra một cô gái bị một nhóm phụ nữ đánh hội đồng dã man.

Được biết những ngày qua, clip dài hơn 3 phút lan truyền trên mạng xã hội Facebook quay cảnh một cô gái bị nhóm phụ nữ khoảng 5 người hành hung, xé áo, thậm chí là dùng dép tát vào mặt. Mặc cho nạn nhân than khóc và xin được bỏ qua nhưng nhóm người này vẫn tiếp tục đánh hội đồng cô gái.

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 Nhóm phụ nữ có những hành động dã man khi đánh hội đồng cô gái - Ảnh: Cắt từ clip 

Địa điểm diễn ra vụ việc được xác định là phường 3, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Lúc xảy ra vụ việc có nhiều người nhưng không ai dám vào can ngăn.

Công an TX. Gò Công cho biết đã xác định được danh tính cô gái bị hành hung. Thời điểm đó, người này ở một nhà trọ tại phường 3, sau khi xảy ra vụ việc đã chuyển đi nơi khác.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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