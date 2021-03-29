Bệnh nhân bị bắn thủng bụng nhập viện trong tình trạng vết thương hở 2cm thắt lưng phải đang chảy máu, niêm nhợt da xanh, huyết áp thấp, mạch nhanh nhẹ.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào sáng 29/3, BVĐKTƯ Cần Thơ cho biết, các bác sỹ của đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân bị bắn thủng bụng, xuyên thận lúc 2h sáng; đặc biệt là tình trạng thủng động mạch chủ bụng do hỏa khí gây ra.

Sau 4 giờ, ca phẫu thuật do các bác sĩ thực hiện đã thành công - Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, 5h sáng ngày 19/3, nam bệnh nhân B.M.K. (SN 1995, ngụ TP Cần Thơ) được chuyển đến BVĐKTƯ Cần Thơ cấp cứu với vết thương hở 2cm thắt lưng phải đang chảy máu, niêm nhợt da xanh, mạch nhanh nhẹ, huyết áp thấp…

Thời điểm đó, người nhà cho biết bệnh nhân bị đạn bắn vào vùng hông. Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức tích cực, cấp cứu cho bệnh nhân và chuyển thẳng lên phòng phẫu thuật. Sau 4 giờ, ca phẫu thuật do các bác sĩ thực hiện đã thành công. Các bác sĩ đã lấy ra đầu đạn chì 2,5x0,8 cm. Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 17 đơn vị máu và chế phẩm máu – theo nguồn tin từ Zing.

Hình ảnh viên đạn chì súng hơi trên phim X-quang - Ảnh: Công an nhân dân

Ê kíp Ngoại thận tiết niệu bóc tách khoang phúc mạc thấy có khối máu tụ lớn sau phúc mạc; thận phải có vết thương thấu từ cực giữa đến rốn thận phải, máu chảy thành vòi, không có khả năng phục hồi nên ekip bác sĩ đã quyết định cắt thận phải cầm máu.

Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Công an nhân dân

Sáng 29/3, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện đã tỉnh, sinh tồn ổn định, đang lọc thận nhân tạo để điều trị tình trạng suy thận cấp.

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