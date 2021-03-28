Do sự cố trần nhà thủng, cả 2 nạn nhân bất ngờ bị rơi lầu. Được biết, đây là khu vực được cơi nới cho thuê để mở văn phòng làm việc.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Trưởng ban đại diện tòa nhà HH1B chung cư Meco Complex (102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) xác nhận vụ việc có một đôi nam nữ rơi lầu tại chung cư này vào hôm 27/3. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trần nhà thủng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

"Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 27/3, khi tôi ở ngoài về đã phát hiện và báo cáo cho cơ quan chức năng. Nơi xảy ra vụ việc là phần diện tích cơi nới trên tầng 2, chủ đầu tư cho một công ty bất động sản thuê", Trưởng ban đại diện toà HH1B thông tin với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Vị này còn cho biết nữ nạn nhân là giám đốc một công ty, thuê văn phòng này để làm việc. Hiện, chị đang được điều trị ở Bệnh viện Việt Pháp, đã tỉnh lại và chờ kết quả chụp chiếu. Còn một nạn nhân nam bị nặng hơn đang được điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, chưa ăn uống gì được.

Vị trí trần nhà thủng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Hiện, vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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