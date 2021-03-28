Sau cuộc ẩu đả xảy ra vào đêm khuya, một người tử vong còn một người vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, vào ngày 27/3, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ án mạng trên đường 18, phường Bình Hưng Hòa khiến hai người thương vong.

Thông tin ban đầu xác định Nguyễn Văn L. (24 tuổi, quê Bình Định, tạm trú tại quận Bình Tân) đã tử vong. Còn Đinh Quốc Quý (27 tuổi, chưa rõ hộ khẩu thường trú) thì bị thương, hiện đang hôn mê.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh minh họa: Công an TP. HCM

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 26/3, chị L.T.K.C. (26 tuổi, quê Bình Định) chở L. về nhà trên đường số 18, phường Bình Hưng Hòa. Vừa về trước cửa, Quý đến kéo L. ra rồi cả 2 đánh nhau. Chị C. có can ngăn nhưng bất thành.

Một lát sau, chị C. phát hiện L. đã gục dưới đất, trên người có vết đâm nên đã hô hoán. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên L. đã tử vong. Còn Qúy cũng vào viện trong tình trạng hôn mê.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao bấm dài 25cm.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vĩnh Long: Nam thanh niên nhiều lần rủ 'bạn gái nhí' gần nhà 'yêu sớm' Sau thời gian quen biết và nảy sinh tình cảm, đối tượng đã nhiều lần rủ “người yêu nhí” gần nhà quan hệ tình dục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-danh-nhau-chet-nguoi-hien-truong-de-lai-con-dao-bam-dai-25cm-400087.html