Sau khi người mẹ đổi ý và không muốn cho đi đứa con ruột của mình, đối tượng nhận nuôi đã bắt cóc đứa trẻ bỏ trốn. Tỉnh dậy không thấy con, người mẹ vội trình báo cơ quan chức năng. Một giờ đồng hồ sau đó là hành trình đầy gian nan của các chiến sĩ công an giải cứu cháu bé.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, chị P.Y.N. (SN 1999, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) - mẹ của cháu bé gần 1 tháng tuổi bị bắt cóc cho biết chị đã quen một đối tượng qua mạng facebook. Danh tính người này được xác định là Nguyễn Lê Hoài Phương (SN 1993, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) qua facebook. Theo đó, chị N. có tâm sự với P. việc mình đang mang thai nhưng không có điều kiện nuôi nên muốn giao cháu bé cho người phụ nữ mới quen này chăm sóc. Về phía Nguyễn Lê Hoài Phương, đối tượng khai nhận mình không có khả năng sinh đẻ nên đã tham gia hội “Cho và nhận con nuôi” trên facebook để có cơ hội xin con. Sau khi quen biết chị N., vào ngày 25/2, Phương đã đến thăm mẹ con chị N. và đưa cho chị này 5 triệu đồng để đóng tiền viện phí.

Ngày 27/2, N. và con gái xuất viện về phòng trọ còn Phương đi thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có việc riêng. Thời điểm này, do thương con chị N. đã đổi ý không cho con nữa. Chị cũng gọi điện thông báo cho Phương biết và hứa sẽ trả lại cho Phương 5 triệu đồng. Ngày 21/3, Phương đến phòng trọ N. chơi với bé. Trưa 22/3, sau khi cùng nhau ăn cơm, nhân lúc chị N. đang ngủ, Phương vội vàng lấy túi xách rồi ẵm cháu bé sơ sinh bắt taxi qua thành phố Buôn Ma Thuột, sau đó lên xe khách để đi thành phố Hồ Chí Minh.

Tỉnh dậy không thấy con và Phương, chị N. đã lập tức trình báo sự việc tới cơ quan công an. Lực lượng chức năng bàn giao đứa trẻ cho mẹ ruột - Ảnh: Tiền Phong Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 22/3, khi nhận thông, lãnh đạo phòng CSGT trực tiếp chỉ đạo các đội CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ Gia Lai – thành phố Hồ Chí Minh phải tuần tra, kiểm soát chặt để truy tìm tung tích nạn nhân. Tổ công tác gồm 4 chiến sĩ, Đại úy Thủy là tổ trưởng, triển khai anh em tuần tra kiểm soát dọc trên tuyến, dừng toàn bộ xe khách để kiểm tra. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện chiếc xe khách mang BKS 51B - 057.91 trùng khớp nguồn tin báo nên khi ra hiệu lệnh dừng xe. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ đã phát hiện và bắt giữ Phương. Lúc này, Phương đang ôm đứa trẻ được quấn trong chiếc khăn màu vàng. Giải cứu cháu bé thành công, lực lượng chức năng đã bế đứa trẻ đi đến một nhà dân có nuôi con nhỏ gần đó, để xin cho cháu bé uống nhờ sữa vì bé đã bị bỏ đói gần nửa ngày trên đường từ Gia Lai về Đắk Lắk. Đến khoảng 19h ngày 22/3, cháu bé đã được bàn giao an toàn cho người mẹ. Riêng đối tượng đã được đưa về tỉnh Gia Lai để mở rộng, làm rõ vụ án.

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