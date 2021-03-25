Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng: Từ mối tình lãng mạn cùng cô gái dân tộc Tày, làm nghề bán quần áo đến một tổ ấm hạnh phúc cùng nhóc tỳ ‘sao y bản chính’

Xã hội 25/03/2021 14:12

Người hâm mộ chỉ quen thuộc với hình ảnh một Đỗ Hùng Dũng mạnh mẽ trên sân cỏ, thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau những cú sút “chất lừ” ấy, nam cầu thủ còn là một người chồng, người cha vô cùng đáng yêu.

Vào lúc 11h30 trưa 24/3, CLB Hà Nội thông báo cầu thủ Hùng Dũng đã được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh TP.HCM. Trước đó, khi biết chồng gặp chấn thương nặng, vợ của Hùng Dũng đã lên máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM để chăm sóc anh ngay trong đêm 23/3.

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 Vợ Hùng Dũng đã bay vào ngay trong đêm 23/3 để bên cạnh chồng - Ảnh: FBNV
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 'Cây hài Mộc Trinh đến từ Tuyên Quang', nam cầu thủ dí dỏm chia sẻ về vợ mình - Ảnh: FBNV

Được biết, chàng cầu thủ Hùng Dũng có một tổ ấm hạnh phúc với mối tình đầu Triệu Mộc Trinh (sinh năm 1997), người dân tộc Tày. Hùng Dũng từng kể lần đầu gặp vợ là khi cô làm nhân viên cho một cửa hàng quần áo. Vì ấn tượng với nét duyên dáng và tài nói chuyện lưu loát của cô nàng, chàng cầu thủ đã lui tới nơi này nhiều hơn. Sau đó, cả hai đã nắm tay đi đến hôn nhân và có chung một cậu nhóc tì đầu lòng tên Gia Bảo (tên thường gọi là Titi).

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 Hùng Dũng 'phải lòng' bà xã khi gặp Mộc Trinh tại một cửa hàng quần áo - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Đỗ Hùng Dũng rất thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhóc tỳ kháu khỉnh nhà mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người. 

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 Những lúc có cơ hội được gần vợ con, nam cầu thủ luôn phụ vợ yêu con hết mức - Ảnh: FBNV

Mặc dù thường xuyên phải thi đấu xa nhà nhưng lúc nào Đỗ Hùng Dũng cũng luôn nhớ tới vợ, tới con. Trong các chuyến công tác của anh, anh luôn cố gắng đem những bàn thắng, huy chương về làm quà kỉ niệm vợ con. Cũng chính vì không được gần vợ con thường xuyên nên mỗi lúc nhớ nhà, Đỗ Hùng Dũng thường gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe hai mẹ con, sau đó sẽ là phần trò chuyện với con trai qua màn hình điện thoại.

Những lúc rảnh rỗi, anh còn dành thời gian để chơi bóng cùng con trai. Cậu nhóc Titi có vẻ rất hợp tác với bố và rất thích môn thể thao này.

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 Vẻ đáng yêu của Titi được cho là 'sao y bản chính' bố Hùng Dũng - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, trong phần chia sẻ của bà xã Mộc Trinh về hai bố con Titi, cư dân mạng lại được phen ghen tị với nàng WAGs: "Mấy nay cho đi học, sáng bố gọi Ti ơi là anh ý đã cố tình nướng xem có được ở nhà với bố mẹ không nhưng vẫn bị dựng dậy. Công tác hậu cần xong là bố bế xuống cho các cô đón đi học. Khóc từ cửa nhà xuống tận dưới sảnh. Thương em lắm nên bố mẹ đi làm cứ phải tranh thủ về sớm đón em đi chơi". Cùng với đó, Mộc Trinh đăng tải kèm những hình ảnh Hùng Dũng cùng vợ đón con sau mỗi giờ học, đưa con đi khu vui chơi để bù đắp mỗi lúc vắng nhà.

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Nghe tin chồng bị chấn thương rất nặng, nàng WAGs Triệu Mộc Trinh (vợ cầu thủ Hùng Dũng) đã bật khóc nức nở. Ngay lập tức, cô đã cùng bố mẹ nam cầu thủ bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ngay trong đêm.

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