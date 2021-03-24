Cầu thủ Hùng Dũng bị chấn thương nặng sau pha bóng 'ác ý': Có nguy cơ ảnh hưởng cả sự nghiệp, vợ lập tức bay từ Hà Nội vào Sài Gòn trong đêm

Nghe tin chồng bị chấn thương rất nặng, nàng WAGs Triệu Mộc Trinh (vợ cầu thủ Hùng Dũng) đã bật khóc nức nở. Ngay lập tức, cô đã cùng bố mẹ nam cầu thủ bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ngay trong đêm.

Trận đấu tâm điểm vòng 5 V-League 2021 giữa TP.HCM và Hà Nội FC khiến người xem ám ảnh với tình huống Ngô Hoàng Thịnh vào bóng ác ý khiến Đỗ Hùng Dũng gãy chân. Tình huống quá nguy hiểm này đã khiến nhiều cầu thủ trên sân vô cùng phẫn nộ. Ngay lập tức, Đỗ Hùng Dũng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ngay sau khi trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC kết thúc, các cầu thủ Hà Nội FC đã tới bệnh viện thăm hỏi tình hình của Hùng Dũng.

Nghe tin chồng bị chấn thương rất nặng, nàng WAGs Triệu Mộc Trinh (vợ cầu thủ Hùng Dũng) đã bật khóc nức nở. Ngay lập tức, cô đã cùng bố mẹ nam cầu thủ bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ngay trong đêm.

Vợ cầu thủ Hùng Dũng đã có mặt bên chồng trước ca phẫu thuật - Ảnh: FB

Hoàng Thịnh (cầu thủ gây ra chấn thương cho Hùng Dũng) cũng tới bệnh viện để thăm hỏi và xin lỗi đồng nghiệp bên phía Hà Nội. Tiền vệ của TP HCM khẳng định chỉ ham bóng, chứ không có ý triệt hạ - theo nguồn tin từ VNExpress.

Kết quả chụp phim tình trạng chân của nam cầu thủ - Ảnh: VNExpress

Theo đó, xương chày cần từ 4-6 tháng để hồi phục, xương mác gần từ 2-3 tháng để hồi phục. Với chấn thương nặng này, Hùng Dũng chắc chắn bỏ lỡ các trận còn lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á vào tháng 6.

Không những thế, chấn thương rất nặng lần này cũng có thể khiến anh có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp mãi mãi.

Cú va chạm khiến Hùng Dũng bị chấn thương rất nặng - Ảnh: Saostar

Theo kế hoạch, Đỗ Hùng Dũng sẽ được phẫu thuật trong sáng nay 24/3. Dự kiến, ba ngày sau ca phẫu thuật, tiền vệ sinh năm 1993 có thể về nhà để chờ quá trình hồi phục – VNExpress đưa tin.

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