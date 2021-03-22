Hải Phòng: Nghi án giết tình nhân trong nhà nghỉ

Xã hội 22/03/2021 20:30

Do mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc, nghi phạm đã giết người tình trong nhà nghỉ.

Theo nguồn tin từ báo Công lý, vào chiều 22/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Hùng (SN 1982, trú tại số 88 A8 Thái Phiên, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Theo đó, Hùng chính là kẻ giết người tình tại nhà nghỉ Minh Phương (lô 28 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Hải Phòng) vào tối 20/3.

Trước đó, khoảng 18h10 ngày 20/3, Nguyễn Việt Hùng đã đánh và bóp cổ chị H.T.T.B. (SN 1977, trú tại tập thể đóng tàu Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) tại phòng số 303 nhà nghỉ Minh Phương ở số 5 (lô 28 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, TP Hải Phòng). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc.

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 Đối tượng Hùng - Ảnh: Báo Công lý

Sau khi gây án, Nguyễn Việt Hùng lấy 1 lắc tay bằng vàng, điện thoại và toàn bộ giấy tờ tùy thân của chị H.T.T.B. rồi bỏ trốn.

Nhận được tin trình báo, Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương điều tra và bắt giữ được Nguyễn Việt Hùng sau 3 giờ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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