Nhậu xong cùng hội bạn, khi tất cả đã ra về thì Quân và G. lên giường ngủ chung. Tại đây, Quân đã giở trò hiếp dâm bạn gái “nhí”.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quân (SN 2001; ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn) để điều tra làm rõ về hành vi "Hiếp dâm".

Trước đó, vào ngày 11/12/2020, Quân cùng Lê Thị G. (SN 2008; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đến khu vực xã Núi Tô, huyện Tri Tôn để thăm bạn tên D.H. (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đang làm thuê. Tại đây, H. đã tổ chức cuộc nhậu để đãi Quân, G. cùng một số người bạn khác.

Nguyễn Văn Quân tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân Việt

Nhậu xong, nhóm bạn của Hùng ra về, còn Quân và G lên giường ngủ chung. Lúc này, Quân nảy sinh ý định quan hệ tình dục với G, mặc dù bị G phản kháng nhưng Quân vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với G – báo Dân Việt đưa tin.

Sau 2 ngày đi tìm con gái, người thân biết được G. đang ở cùng với Quân tại nơi H. làm thuê nên đến Công an xã Núi Tô tố giác. Biết không thể thoát tội, Quân đến cơ quan công an đầu thú và khai nhân toàn bộ hành vi của mình.

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