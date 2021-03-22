Gọi video nhạy cảm với bạn trai, cô gái bị ‘tình trẻ’ tống tiền

Sau chia tay, đối tượng đã sử dụng những hình ảnh nhạy cảm chụp được trong suốt thời gian quen nhau để đe dọa, tống tiền bạn gái cũ.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, Tối 20/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã tạm giữ một đối tượng dùng hình ảnh nhạy cảm của người khác để uy hiếp, đe dọa chuyển 30 triệu đồng cho mình.

Trước đó, vào ngày 18/3, chị H. (SN 1995), trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị một đối tượng tên là Phạm Văn Trường (SN 2000), trú tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nhắn tin gửi các hình ảnh nhạy cảm của chị H. qua tin nhắn facebook để đe dọa, ép buộc Chị H. phải đưa cho Trường 30 triệu đồng. Nếu không làm theo, Trường sẽ công khai những hình ảnh trên.

Đối tượng Phạm Văn Trường - Ảnh: Công an nhân dân

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận khoảng đầu năm 2020, Trường có sử dụng tài khoản Facebook tên "Trường Rambo" kết bạn với tài khoản Facebook của chị H., sau đó chủ động nhắn tin làm quen với chị H. Tháng 4/2020, Trường và chị H. nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau. Do hai người ở xa nên Trường và H. thường xuyên gọi điện thoại video với nhau qua Facebook bằng những hình ảnh nhạy cảm. Trong những lần như thế, Trường sẽ chụp lại màn hình. Khoảng gần 1 tháng sau, Trường và chị H. chia tay nhau – theo nguồn tin từ Người Lao Động.

Sau đó, vì thiếu nợ nên Trường đã sử dụng chiếc điện thoại Nokia 1280 của mình lắp sim rồi nhắn tin đe dọa chị H. nhằm tống tiền.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa thu giữ 2 điện thoại di động và 18.350.000 đồng. Đồng thời, công an cũng phát hiện nhiều tin nhắn của Trường có nội dung đe dọa và tống tiền bạn gái cũ.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ nam thanh niên sát hại người yêu cũ rồi tự tử ở Bắc Giang: Nghi phạm đã từng đến nhà uy hiếp đòi cưới nữ nạn nhân Người thân cô gái nghi bị người yêu cũ sát hại cho biết gia đình từng không cấm cản mối tình này. Tuy nhiên, nghi phạm có lần đến nhà uy hiếp để đòi cưới nữ nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-video-nhay-cam-voi-ban-trai-co-gai-bi-tinh-tre-tong-tien-399414.html