Người thân cô gái nghi bị người yêu cũ sát hại cho biết gia đình từng không cấm cản mối tình này. Tuy nhiên, nghi phạm có lần đến nhà uy hiếp để đòi cưới nữ nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào chiều 21/3, sau khi hoàn tất hậu sự cho con gái, gia đình P. vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của cô gái 19 tuổi.

Ông Vũ Văn Tôn, (bác rể nạn nhân) chia sẻ, mẹ P. đơn thân nuôi P. khôn lớn, gia đình đủ ăn đủ mặc, không mâu thuẫn hay nợ nần gì ai. Sau khi học hết cấp 3, P. đi làm công ty tại Bắc Ninh. Chiều 20/3, người bác khi đang làm việc trên đồi thì người nhà bất ngờ gọi ông về báo tin cháu gái mất.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Vietnamnet

Nghe tin, ông vội chạy đến nơi để xem sự tình thì thấy quá nhiều máu nên chưa dám bước vào. Ông cứ ngỡ rằng cháu mất khi đi làm ở Bắc Ninh, sau này người nhà mới cho ông biết P. nghi bị sát hại ở nhà Tr.

Theo lời người bác, gia đình đều biết Tr. yêu P., không cấm cản. Thỉnh thoảng, Tr. có đến nhà chơi, mọi người trong nhà cũng biết mặt Tr. Tuy nhiên, có lần, anh ta đến tận nhà uy hiếp phải cho cưới P. bằng mọi giá. Nhưng từ Tết đến nay, sau khi phát hiện Tr. có tính côn đồ nên gia đình P. đã khuyên ngăn chấm dứt.

Thi thể 2 nạn nhân - Ảnh: VOV

Trước thông tin cho rằng P. đang mang thai và ngày 21/3, gia đình sẽ tổ chức lễ ăn hỏi cho P. với một thanh khác tên T., ông Nguyễn Văn Hà (bác ruột P.) khẳng định chưa có bất cứ ai đến nhà nói chuyện và bàn tính chuyện cưới xin với P.

"Gia đình chúng tôi không biết cậu thanh niên tên T. là ai. Chỉ cháu tôi biết người đó, giờ gia đình chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để vong linh cháu tôi được siêu thoát", ông Hà chia sẻ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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