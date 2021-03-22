Bố của nam thanh niên sát hại người yêu cũ rồi tự tử ở Bắc Giang kể lại giây phút ám ảnh khi nhìn thấy cảnh tượng con trai mình và tình nhân của con trai đã tử vong tại nhà.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, những ngày gần đây, căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nh. (54 tuổi – bố Tr.) sinh sống luôn tất bật người qua kẻ lại. Mọi người đến để giúp gia đình ông lo tang lễ cho cậu thanh niên, đồng thời cũng động viên người cha sớm vượt qua nỗi đau này. Ông kể rằng, vợ chồng ông có 3 người con, Nguyễn Văn Tr. (SN 1995, trú tại thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là con trai út. Được biết, Tr. và Nguyễn Thị Ph. (SN 2002, trú tại thôn Tân Mộc Phố, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) có tình cảm với nhau, gia đình ông cũng ủng hộ mối tình này.

Ông Nh. kể lại giây phút chứng kiến cảnh tượng ám ảnh - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị “Chuyện yêu đương của con, tôi cũng muốn 2 đứa đến với nhau. Cách đây vài tháng, thằng Tr. nói với gia đình chuẩn bị 30 triệu và thực phẩm để lấy vợ. Vì kinh tế không có nên vợ chồng tôi đã lưu tâm đến điều này nhưng thời gian gần đây không thấy nó nói gì nữa...", ông Nh. kể với Doanh nghiệp và Tiếp thị. Mấy ngày gần đây, ông và vợ thấy con trai có vẻ buồn bã nên gặng hỏi nhưng Tr. không nói gì. Đến tối 19/3, ông Nh. vào phòng ngủ của Tr. giục con sang nhà Ph. hỏi việc cưới xin nhưng Tr. bảo bên nhà gái chưa đồng ý. Sáng 20/3, không thấy con dậy đi làm, ông vào gọi nhưng Tr. kêu mệt muốn nghỉ tiếp.

Sau khi nghỉ trưa xong, ông Nh. tiếp tục sang ốp gạch cho nhà hàng xóm. Tuy nhiên, khi vừa hoàn thiện được 3 - 4 viên thì vợ ông hốt hoảng chạy sang thông báo, con trai và Ph. đã tử vong trong nhà. Khi thấy con trai và Ph. đã tử vong, ông lần lượt bế 2 người lên giường, đắp chăn rồi trình báo cơ quan chức năng - Ảnh: VOV "Lúc mới nghe vợ nói, tôi không dám tin có thể xảy ra chuyện tày trời như vậy được. Phải mất một lúc trấn tĩnh, tôi mới dám chạy về nhà. Về nhà, tôi thấy máu ở trong phòng chảy ra nhưng cửa bị khóa trong, tôi vội vàng phá cửa vào thì thấy con và cháu Ph. đã mất...", ông Nh. buồn bã nói. Khi thấy con trai và Ph. đã tử vong, ông lần lượt bế 2 người lên giường, đắp chăn rồi trình báo cơ quan chức năng. Được biết, Tr. đang làm công nhân ở Bắc Ninh, có sở thích trồng cây cảnh và không có tiền án tiền sự nào. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm sát hại người yêu cũ đang mang thai: Thường xuyên đăng tải trạng thái u uất và đe dọa trên mạng xã hội Theo một số nguồn tin từ mạng xã hội, nghi phạm sát hại người yêu cũ đang mang thai đã có một tâm trạng đầy u uất trước khi trở thành kẻ sát nhân. Cụ thể, nam thanh niên này rất thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái đầy buồn bã, thậm chí là mang tính đe dọa.

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