Chồng sắp cưới của cô gái bị người yêu cũ sát hại: ‘Anh không bảo vệ được cho hai mẹ con’

Xã hội 21/03/2021 12:10

Sáng 21/3, cộng đồng mạng đang rúng động bởi một vụ án mạng kinh hoàng. Theo một số nguồn tin mạng, cô gái và chồng sắp cưới sắp về chung một nhà thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

Theo nguồn tin từ VOV, vào sáng ngày 21/3, lãnh đạo UBND xã Trường Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Thông tin điều tra ban đầu cho biết vụ án mạng xảy ra vào chiều 20/3, tại xã Trường Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Theo một số người dân cho biết, thời điểm trên cô gái (SN 2002) sau khi gặp người yêu cũ đã xảy ra mâu thuẫn và bị sát hại. Sau khi sát hại cô gái, hung thủ đã tự sát ngay tại hiện trường. 

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 Facebook được cho là chồng sắp cưới của nữ nạn nhân - Ảnh: FBNV

Được biết, cô gái bị sát hại là L.M.P.(SN 2002, thôn Tân Mộc, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam), còn nam thanh niên là N.V.T. (ở Trung Sơn, Lục Nam, Bắc Giang). Nơi xảy ra vụ án mạng là nhà của T. Ngoài ra, có thông cho rằng nạn nhân đang mang thai, sắp tổ chức đám cưới. Tuy nhiên lãnh đạo xã Trung Sơn cho biết mọi thông tin đồn đoán vẫn chưa được xác thực.

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 Nam thanh niên cũng thay đổi ảnh đại diện thành một màu đen - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cư dân mạng đã “truy lùng” ra ngay facebook chồng sắp cưới của nữ nạn nhân. Theo đó, anh P.V.T. chia sẻ những dòng trạng thái vô cùng đau buồn: “Anh thương 2 mẹ con, anh đến muộn rồi anh xin lỗi vợ, anh không bảo vệ được cho 2 mẹ con”. Đồng thời, mới đây, anh T. cũng thay đổi ảnh đại diện thành một màu đen. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng thay nhau gắn thẻ những người thân quen và bình luận cả câu chuyện của anh. Hầu hết mọi người đều chia buồn cùng chàng trai trẻ, mong anh sớm vượt qua mất mát to lớn này.

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