Quảng Nam: Phát hiện thi thể người đàn ông trong vườn cây

Xã hội 19/03/2021 11:05

Người dân phát hiện thi thể nạn nhân trong vườn cây cạnh chiếc xe máy.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào sáng 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến ông Phan Thanh V. (SN 1980, quê xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, trú xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My) tử vong.

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 Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Công an nhân dân 

Trước đó, khoảng 22h ngày 18/3, người dân phát hiện thi thể ông V. trong vườn cây tại thôn Châu Khê, xã Bình Sa nên trình báo cơ quan Công an. Được biết, cạnh nạn nhân còn có 1 chiếc xe máy.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định ông V. về thăm quê ngày 17/3. Nhận định ban đầu từ lực lượng chức năng cho rằng khả năng là do ông V. tự tử bởi trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã về thắp hương ông nội và gửi gắm con cái cho gia đình chăm sóc.

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