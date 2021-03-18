Nghệ An: Con rể nhảy sông, mẹ vợ ngồi khóc kêu cứu

Nhận được tin con rể nhảy cầu tự vẫn, mẹ vợ ra kêu cứu và ngồi khóc trên cầu. Được biết nạn nhân có để lại một bức thư trên bờ.
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Theo nguồn tin từ PLO, vào trưa 18/3, người thân cùng lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đang tìm kiếm anh N.T.D. (38 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) ở hạ nguồn sông Lam.
Trước đó, lúc gần 10 giờ sáng cùng ngày, người đi qua đường phát hiện có người đàn ông dừng xe máy trên cầu Bến Thủy (nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) rồi leo lên lan can cầu, gieo mình xuống sông Lam. Lúc đó, do nước sâu, chảy xiết, không có người dân nào dám nhảy theo để cứu người đàn ông này.
Từ chiếc xe máy, lá thư để lại, cơ quan chức năng và người thân xác định được danh tính người nhảy cầu tự vẫn. Nhận được thông tin, mẹ vợ của anh D. và người nhà chạy ra kêu cứu trên cầu Bến Thủy.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm anh D. ở khu vực nơi anh gieo mình. Thế nhưng đến đầu giờ chiều 18/3, vẫn chưa có tung tích gì về anh.
Được biết, anh D. đã lập gia đình, con đang còn nhỏ. Mẹ anh D. đang điều trị bệnh ở Hà Nội.