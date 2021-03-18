Chia tay vì HIV, gã đồng tính nổi cơn ghen kinh hoàng

Xã hội 18/03/2021 14:32

Sống với nhau hơn 10 năm nhưng cặp đồng tính phải chia tay nhau vì 1 người mắc bệnh HIV. Sau đó, bởi ghen tuông với tình mới của người yêu cũ, nam thanh niên đã ra tay sát hại tình địch.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào sáng 18/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hồng Phúc (SN 1983, ngụ An Giang) 12 năm tù về tội “giết người”. Đồng thời ghi nhận việc Phúc đồng ý bồi thường cho bị hại 55 triệu đồng.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự, cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo không tiền án tiền sự, ăn năn hối cải, mắc bệnh nan y nên cần giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Phúc và anh Đỗ Ngọc S. có mối quan hệ đồng tính và chung sống với nhau hơn10 năm. Đến năm 2018, cặp đôi đã chia tay vì Phúc mắc bệnh HIV. Sau đó, Phúc về quê An Giang trị bệnh. Hai người vẫn điện thoại thăm hỏi sức khỏe nhau. Phúc vẫn thường xuyên lên nơi ở của S. ở Bình Dương để thăm nom.

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 Bị cáo Nguyễn Hồng Phúc tại tòa - Ảnh: Công an nhân dân 

Một lần qua mạng xã hội, anh S. tiết lộ với Phúc rằng đã có tình mới, tên là Tăng Phúc C, cũng là người đồng tính và cho Phúc xem ảnh của C. Nổi cơn ghen, Phúc thường xuyên nhắn tin cho anh S. đe dọa sẽ sát hại anh C.

Chiều ngày 23/7/2020, Phúc đi xe máy từ An Giang đến nơi anh S thuê trọ tại Bình Dương nhưng không gặp. Tại đây, Phúc lấy một cây kéo với mục đích đến nơi làm việc của S. và anh C. tại phòng trà Nice nằm trên đường Trần Quang Khải, quận 1, TP Hồ Chí Minh để nói chuyện.

Đến nơi, Phúc thấy anh C. đi làm bằng chiếc xe máy của anh S. nên càng khiến Phúc khó chịu. Y đi vào phòng trà, lên lầu 1, không gặp anh S. mà chỉ gặp anh C. từ khu vực nhà bếp đi ra. Thấy C., Phúc lao tới đâm nhiều nhát vào ngực, lưng và bụng nạn nhân cho đến khi nhân viên phòng trà đến can ngăn thì Phúc mới dừng tay.

Chủ phòng trà đã trình báo vụ việc lên công an, Phúc bị bắt ngay sau đó. Anh C. được mọi người đưa đi cấp cứu và bị thương với tỷ lệ 26%, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

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Từ khóa:   đánh ghen kinh hoàng quan hệ đồng tính sát hại tình địch

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