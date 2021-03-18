Đoạn clip ghi lại cảnh 4 nữ sinh đánh bạn học của mình dã man. Không những thế, nhóm học sinh này còn hò hét xé áo bạn và liên tục dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, đoạn clip ghi lại cảnh 4 nữ sinh đang hành hung 1 nữ sinh khác. Khi nạn nhân té xuống dưới đất, nhóm 4 học sinh kia đã dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào em này.

Thậm chí, nhóm này còn chửi tục, hò hét nhau xé áo nữ sinh bị đánh. Sự việc được một vài đối tượng đứng xung quanh cổ vũ, bình luận và quay clip. Vì thế một số người khi xem clip đã tỏ ra rất bức xúc với nhiều thái độ dửng dưng này.

Do mâu thuẫn cá nhân mà 4 học sinh lớp 8 đã hành hung dã man bạn học của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi đoạn clip được tung lên mạng xã hội, thông tin với báo chí, đại tá Lê Chí Công - Trưởng Công an TP Sa Đéc – cho biết vụ việc được xác định xảy ra lúc 15 giờ ngày 15/3. Được biết, 4 em nữ sinh đánh bạn của mình đang theo học lớp 8 của Trường THCS Trần Thị Nhượng (phường An Hòa, TP Sa Đéc). Bước đầu xác minh cho thấy vì hiểu lầm tình cảm nam nữ nên nhóm này đã hẹn nữ sinh kia ra bên ngoài khuôn viên trường học rồi đánh nhau.

Hiện, phía em nữ sinh bị đánh đang lánh mặt nên lực lượng chức năng tích cực vận động ra làm việc và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hé lộ nguyên nhân vụ 2 nữ sinh đánh nhau dã man Công an thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã xác định nguyên nhân 2 nữ sinh đánh nhau dã man bên ngoài khuôn viên trường học.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-lop-8-bi-4-ban-hoc-hanh-hung-xe-ao-va-danh-da-man-bang-non-bao-hiem-399062.html