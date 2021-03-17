Theo Công an huyện Nam Giang, đơn vị này nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên nằm trên đường Hồ Chí Minh, bên cạnh là một chiếc xe máy.
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Theo nguồn tin từ Người Lao Động, Công an huyện Nam Giang cho biết, lúc 6 giờ ngày 14/3, đơn vị này nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên nằm trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Cà Dy (huyện Nam Giang), cạnh đó là chiếc xe máy mang BKS 43S4-0445 của nạn nhân.
Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang xác định đây là vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người. Tuy nhiên, phương tiện gây ra vụ tai nạn đã rời đi nên tại hiện trường chỉ còn xác nạn nhân.
Danh tính người này được xác định là anh Viên Đình Huy (SN 1996; ngụ xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).
Công an huyện Nam Giang cũng đã phát đi thông báo về vụ việc, nếu ai phát hiện hay có thông tin về người và phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông trên thì liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang hoặc thông qua số điện thoại 0968.488.266 – gặp điều tra viên Lê Trọng Tự, để giúp lực lượng công an trong công tác điều tra vụ việc.