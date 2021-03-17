Thực hư chuyện công ty của ông Dũng ‘lò vôi’ lỗ gần nửa tỷ mỗi ngày?

Tuy nhiên, công ty báo lỗ sau thuế 51 tỷ đồng. Các khoản phải chi của Đại Nam là quá lớn.

Theo nguồn tin từ Zing News, giai đoạn 2016-2018, nguồn thu của Đại Nam tăng trưởng đều hàng năm. Năm 2016, doanh thu thuần của chủ sở hữu khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến ở mức 373 tỷ đồng, lãi gộp 320 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp 86% (cao so với một số doanh nghiệp cùng ngành).

Đến năm 2018, Đại Nam ghi nhận doanh thu thuần ở mức 454 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng được cải thiện, lần lượt đạt 438 tỷ đồng và âm 84 tỷ.

Sang năm 2017, nguồn thu của công ty do doanh nhân Huỳnh Uy Dũng làm chủ tăng 9%, lên mức 405 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tương ứng là 371 tỷ đồng. Dẫu vậy, doanh nghiệp vẫn không thoát khỏi cảnh thua lỗ khi lợi nhuận sau thuế âm tới 105 tỷ đồng.

Ông Dũng 'lò vôi' phủ nhận chuyện mình đệ đơn tố cáo ông Yên là vì làm ăn thua lỗ - Ảnh: Zing News

Năm 2019 chứng kiến sự lao dốc nghiêm trọng về kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Đại Nam. Trong khi nguồn thu giảm 10% về 409 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2017, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm đến 154 tỷ đồng.

Như vậy tính trung bình, chủ khu du lịch lớn nhất Bình Dương mỗi ngày làm ăn thua lỗ 422 triệu đồng.

Hồi giữa năm 2015, công ty của ông Dũng “lò vôi” từng bị Thanh tra tỉnh Bình Dương ra thông báo kết luận thanh tra, yêu cầu xử phạt hơn 99 tỷ đồng do liên quan tới các loại thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Liên quan đến những vấn đề “bất minh tài chính” giữa vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” và ông Võ Hoàng Yên, có ý kiến cho rằng vì chuyện thua lỗ nói trên nên ông Dũng mới đệ đơn tố cáo ông Yên. Đây là câu hỏi đến từ một phóng viên có mặt trong buổi họp báo của vợ chồng ông chủ Khu du lịch Đại Nam với truyền thông vào chiều hôm qua (16/3) tại Bình Dương.

Cụ thể, theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Uy Dũng đã trả lời câu hỏi trên như sau: "Ông chỉ làm việc độc lập, chưa bao giờ hợp tác với ai. Vợ chồng ông chỉ muốn lột trần bản chất lừa đảo của một "thần y" dởm như ông Võ Hoàng Yên". Thông qua “phát súng” tiên phong này, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng hi vọng sẽ thay mặt nhiều nạn nhân của ông Yên lên tiếng, đưa vị lương y này ra ánh sáng, để không một người dân vô tội nào phải chịu cảnh “tiền mất tật mang” nữa.

Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' trong buổi họp báo chiều qua tại Bình Dương - Ảnh: FBNV

Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Doanh nghiệp này nổi tiếng khi sở hữu khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến rộng trên 450 ha. Ngoài ra, ông Dũng còn là chủ đầu tư các khu công nghiệp gồm Sóng Thần 1, 2 và 3 tại tỉnh Bình Dương.

Công ty cổ phần Đại Nam được thành lập vào tháng 3/1996, tiền thân là Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Thanh Lễ. Qua 25 năm, công ty của đại gia quê Bình Định đăng ký tới 127 ngành nghề kinh doanh, trong đó kinh doanh địa ốc, nhà xưởng, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu công nghiệp (thực hiện theo quy hoạch) là chính.