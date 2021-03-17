Đối tượng ngáo đá, cầm dao cố thủ trong nhà dân, còn lấy rượu Chivas ra ‘tự nhậu’

Xã hội 17/03/2021 12:01

Đối tượng ngáo đá nhảy vào 1 nhà dân trong khu, la hét, lấy chai rượu Chivas của gia đình ra uống, đập phá nhiều đồ đạc trong nhà, phá hỏng máy giặt, bếp gas, 2 cánh cửa và còn dọa cho nổ bình gas.

Theo nguồn tin từ VOV, đầu giờ chiều ngày 16/3, người dân phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, mang theo dao và trèo lên mái nhà cao tầng tại khu tập thể quân đội trên phố Phủ Thượng Đoạn, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Sau đó, đối tượng nhảy vào 1 nhà dân trong khu, la hét, lấy chai rượu Chivas của gia đình ra uống, đập phá nhiều đồ đạc trong nhà, phá hỏng máy giặt, bếp gas, 2 cánh cửa và dọa cho nổ bình gas.

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 Đối tượng trèo lên mái nhà dân, có cầm theo dao - Ảnh: VOV
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 Sau đó, y nhảy vào 1 nhà dân và đập phá đồ đạc - Ảnh: VOV
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 Cuối cùng, kẻ nghi 'ngáo đá' đã bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ - Ảnh: VOV

Nhận được tin trình báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với người dân áp sát, khống chế đối tượng. Sau khoảng 2 giờ, tổ công tác đã đưa được đối tượng về trụ sở Công an phường Vạn Mỹ để giải quyết.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng tên Phạm Ngọc Đỉnh, sinh năm 1982, trú tại số nhà 9, ngõ 269, Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền.

Hiện, công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

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