Hai đối tượng đã áp sát, dùng dao chém tới tấp vào hai chân nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào sáng 17/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương truy bắt hai đối tượng dùng dao chém ông T. K. L. (SN 1966, ngụ phường 10, TP Đà Lạt) khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 16/3, ông T. K. L. đang di chuyển trên đường Phan Bội Châu, phường 1, TP Đà Lạt thì bất ngờ bị hai đối tượng áp sát, dùng dao chém tới tấp vào hai chân ông L. rồi lên xe nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an nhân dân

Vụ án mạng khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ, được người dân phát hiện và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng, mất máu nhiều.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an TP Đà Lạt, Công an phường 1 đã có mặt phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, truy xét các đối tượng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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