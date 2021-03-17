Đồng Nai: Nhân viên massage khỏa thân tắm chung để kích dục cho khách

Xã hội 17/03/2021 09:49

Với những giá vé khác nhau tại quán massage, nhân viên sẽ khỏa thân tắm chung và thực hiện kích dục cho khách nam.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, khoảng 21h30 (16/3), Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hoà và Công an phường Long Bình Tân đã tiến hành kiểm tra cơ sở massage Bình Bình An tại địa chỉ 348 đường Bùi Văn Hoà, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, công an phát hiện 2 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại 2 phòng khác nhau, cả 2 nhân viên nữ đều trong tình trạng khoả thân. 

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 Cơ sở massage trá hình - Ảnh: Công an nhân dân

Để đối phó với lực lượng chức năng, chủ cơ sở đã bố trí nhiều nhân viên cảnh giới phía ngoài để kịp thời báo động nếu phát hiện lực lượng chức năng đến kiểm tra. 

Tại cơ quan điều tra, nhân viên cơ sở khai nhận tại đây có 3 mức giá vé 200, 300 và 500 nghìn đồng cho khách. Trong đó vé 300 và 500 nghìn đồng thì khách nam được nhân viên khỏa thân tắm chung và kích dục. 

Tối cùng ngày, công an đã đưa các nhân viên về trụ sở để tiếp tục lập hồ sơ đồng thời làm việc với chủ cơ sở để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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