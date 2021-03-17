Sau nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng không được đáp trả, đối tượng đã cùng đồng bọn dựng lên vở kịch bắt cóc bạn gái và đòi tiền chuộc là 500 triệu đồng.

Theo nguồn tin từ Truyền Hình Thông Tấn, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1997; trú tại Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hoá), Triệu Ồng Nhất (SN 1996; trú tại Nậm Dạng, Văn Bàn, Lào Cai), Hoàng Ồng Nhất (SN 1998; trú tại Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai), Lương Thanh Miều (SN 1998; trú tại Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai) về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Theo điều tra, khoảng tháng 10/2020, Đức có quen biết với chị Nguyễn Thị T. (SN 2002; trú tại Hà Nội). Sau nhiều lần tỏ tình thất bại, Đức đã bàn bạc với Miều lên kế hoạch bắt cóc T. rồi dựng lên "vở kịch" bắt cóc bạn gái đòi tiền chuộc.

Các đối tượng tham gia vở kịch bắt cóc bạn gái - Ảnh: Truyền Hình Thông Tấn

Khoảng 19h ngày 4/3, Đức hẹn chị T. đến cổng chùa Phúc Khánh, phường Ngã Tư Sở. Khi chị đến điểm hẹn, các đối tượng đã bắt ép nạn nhân lên xe rồi đưa về một ngôi nhà tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Tại đây, Miều lấy điện thoại của chị T. gọi cho Đức để yêu cầu số tiền chuộc là 500 triệu đồng. Dựa vào kịch bản đã bàn, Đức sẽ đến địa chỉ giam giữ trao đổi tiền chuộc, với mục đích sẽ khiến chị T. rung động.

Sau khi thoát ra ngoài, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được Đức thuê bắt giữ chị T. và dựng lên màn kịch bắt cóc tống tiền trên.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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