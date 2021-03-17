Hà Nội: Tỏ tình bất thành, nam thanh niên bắt cóc bạn gái

Xã hội 17/03/2021 09:09

Sau nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng không được đáp trả, đối tượng đã cùng đồng bọn dựng lên vở kịch bắt cóc bạn gái và đòi tiền chuộc là 500 triệu đồng.

Theo nguồn tin từ Truyền Hình Thông Tấn, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1997; trú tại Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hoá), Triệu Ồng Nhất (SN 1996; trú tại Nậm Dạng, Văn Bàn, Lào Cai), Hoàng Ồng Nhất (SN 1998; trú tại Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai), Lương Thanh Miều (SN 1998; trú tại Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai) về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. 

Theo điều tra, khoảng tháng 10/2020, Đức có quen biết với chị Nguyễn Thị T. (SN 2002; trú tại Hà Nội). Sau nhiều lần tỏ tình thất bại, Đức đã bàn bạc với Miều lên kế hoạch bắt cóc T. rồi dựng lên "vở kịch" bắt cóc bạn gái đòi tiền chuộc. 

bat coc ban gai 1
 Các đối tượng tham gia vở kịch bắt cóc bạn gái - Ảnh: Truyền Hình Thông Tấn 

Khoảng 19h ngày 4/3, Đức hẹn chị T. đến cổng chùa Phúc Khánh, phường Ngã Tư Sở. Khi chị đến điểm hẹn, các đối tượng đã bắt ép nạn nhân lên xe rồi đưa về một ngôi nhà tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. 

Tại đây, Miều lấy điện thoại của chị T. gọi cho Đức để yêu cầu số tiền chuộc là 500 triệu đồng. Dựa vào kịch bản đã bàn, Đức sẽ đến địa chỉ giam giữ trao đổi tiền chuộc, với mục đích sẽ khiến chị T. rung động.

Sau khi thoát ra ngoài, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được Đức thuê bắt giữ chị T. và dựng lên màn kịch bắt cóc tống tiền trên.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NÓNG: Vợ chồng ông Dũng ‘lò vôi’ tổ chức họp báo, ‘Võ Hoàng Yên hiện đang dùng giang hồ lấn át hết tất cả những nhân chứng’

NÓNG: Vợ chồng ông Dũng ‘lò vôi’ tổ chức họp báo, ‘Võ Hoàng Yên hiện đang dùng giang hồ lấn át hết tất cả những nhân chứng’

“Ông Võ Hoàng Yên là một người chơi rất bẩn, chuyên môn quay hình lén và hay để điện thoại chỗ này (vị trí gần miệng – PV) và miệng thì nói”, bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ với báo giới.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc cô gái bắt cóc tống tiền bắt cóc thiếu nữ

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 55 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn