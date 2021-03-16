Clip phim 'đen' có hình đồng phục của Đại học Hutech: Công an vào cuộc điều tra

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm ghi lại cảnh một nhân vật nữ đang mặc áo đồng phục của Trường Đại học Hutech và quan hệ tình dục. Ngay lập tức, nhà trường đã đề nghị công an vào cuộc để xác minh và điều tra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 15/3, TS Nguyễn Quốc Anh - phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xác nhận thông tin trên.

Cụ thể, thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm ghi lại một nhân vật nữ mặc áo đồng phục thể dục của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đang quan hệ tình dục. Đáng chú ý, nhân vật nữ trong các clip này mặc nhiều loại áo đồng phục thể dục của Trường HUTECH.

Đồng phục Trường ĐH Công nghệ TP.HCM xuất hiện trong nhiều clip nhạy cảm - Ảnh: Cắt từ clip

"Trong các clip phát tán trên web đen, không chỉ xuất hiện đồng phục của HUTECH, mà còn có hình ảnh đồng phục của nhiều trường đại học và phổ thông khác. Do đó, trường rất khó xác minh các đối tượng này là ai, động cơ sử dụng hình ảnh đồng phục của trường và phát tán các clip là gì", đại diện nhà trường chia sẻ với Zing News.

Bởi lẽ, theo lời ông Nguyễn Quốc Anh, đồng phục của trường (bao gồm áo thể dục, áo đồng phục) ngoài việc phát tặng cho tân sinh viên còn được HUTECH Shop bày bán cho bất cứ ai muốn có áo của HUTECH như đồ lưu niệm.

"Chắc chắn những hình ảnh này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của trường phần nào. Nhà trường sẽ đề nghị cơ quan công an, an ninh mạng vào cuộc làm sáng rõ hành vi lan truyền các văn hóa phẩm độc hại trước câu chuyện này", ông Quốc Anh thông tin với Tuổi Trẻ Online.

Án mạng kinh hoàng: Một người bị chém chết trong chòi, một cụ ông 72 tuổi tử vong bên chuồng bò Chiều 15/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay, họ đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại huyện Long Phú làm hai người đàn ông tử vong.

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